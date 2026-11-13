Adiós Ron DeSantis: cuándo asume Byron Donalds como gobernador de Florida

Byron Donalds, el republicano que ganó la elección del pasado 3 de noviembre frente al demócrata David Jolly, asumirá como gobernador de Florida en enero de 2027. Reemplaza a Ron DeSantis, quien completa casi ocho años al frente del Ejecutivo estatal y no pudo competir por otro período por los límites de mandato. Se trata del primer gobernador afroamericano del estado.

Fecha de asunción del gobernador de Florida: qué establece la Constitución

El artículo IV, sección 5, de la Constitución de Florida dispone que los mandatos del gobernador, el vicegobernador y los integrantes del gabinete comienzan el primer martes posterior al primer lunes de enero del año siguiente a la elección.

Byron Donalds asume la gobernación de Florida el martes 5 de enero de 2027 Dave Decker - ZUMA Press Wire DPA

En este ciclo, esa fecha corresponde al martes 5 de enero de 2027 .

. La sección 100.041 de los Estatutos de Florida también regula el inicio de los períodos de los funcionarios estatales. Los legisladores son la excepción, porque sus mandatos comienzan después de los comicios.

Transición de gobierno en Florida: DeSantis sigue en el cargo hasta enero

Donalds no asumirá de inmediato tras su victoria, de acuerdo con Telemundo 51.

Entre la elección y la toma de posesión habrá un período de transición de aproximadamente dos meses.

Durante ese lapso, DeSantis conservará todas las funciones del Ejecutivo estatal.

Por qué Ron DeSantis no pudo buscar un tercer mandato consecutivo

El artículo IV, sección 5(b), de la Constitución estatal impide elegir para el período siguiente a quien haya ejercido como gobernador o gobernador interino durante más de seis años en dos mandatos consecutivos.

Ron DeSantis y Byron Donalds, ambos miembros del Partido Republicano @GovRonDeSantis

DeSantis asumió el 8 de enero de 2019 y comenzó su segunda gestión en enero de 2023.

La restricción no es permanente. Impide la reelección inmediata, pero no un eventual regreso al cargo en el futuro.

Quién es Byron Donalds, el gobernador electo de Florida

Según Telemundo 51, Donalds actuó con frecuencia como representante de Donald Trump.

Integró la lista de candidatos que Trump consideró como compañero de fórmula durante la campaña presidencial de 2024.

Una encuesta de la Universidad Stetson, publicada el 13 de octubre, le asignaba 52% de intención de voto, frente a 41% de Jolly.

Elección de gobernador y vicegobernador en Florida: cómo funciona la fórmula conjunta

La División de Elecciones del Departamento de Estado de Florida incluyó ambos cargos entre los puestos que se renovaron en los comicios generales de 2026.

Las elecciones generales en Florida se celebraron el 3 de noviembre de 2026 GIORGIO VIERA - AFP

La Constitución estatal establece que los candidatos a gobernador y vicegobernador se presenten en una fórmula conjunta.

Por eso, cada elector emitió un solo voto para los dos cargos.

Para tener en cuenta

Ron DeSantis seguirá como gobernador hasta el martes 5 de enero de 2027.

Ese mismo día comienzan los mandatos del nuevo gobernador, del vicegobernador y de los integrantes del gabinete estatal.

La fecha surge de la Constitución de Florida y no depende del momento en que se conozcan los resultados.

DeSantis no podrá postularse en la elección inmediata siguiente, pero la Constitución no le prohíbe volver al cargo más adelante.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.