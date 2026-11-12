Por qué subió la inflación en octubre, según el ministro Caputo

Luego del 2,2% de inflación que se registró en octubre, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el incremento de precios se vio impactado por la modificación en el Régimen de Zona Fría.

La nueva normativa fue sancionada por el Congreso a fines de septiembre y según el titular del Palacio de Hacienda incidió en “la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”.

“El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, manifestó Caputo vía X.

La categoría de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la que registró la mayor suba el mes pasado, con un 4,2%. De acuerdo a Indec, el incremento se debió al “aumento del gas”.

La reforma redujo drásticamente el alcance de los subsidios al gas natural del régimen de Zona Fría. El descuento universal y automático quedó limitado exclusivamente a la región patagónica, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

La entrada en vigencia de la quita a mediados de octubre generó subas inmediatas en las facturas de gas residencial, registrándose incrementos promedio superiores al 30 % en distribuidoras como Camuzzi Pampeana.

El mensaje de Caputo Redes

En el desglosado por territorio, la división subió un 7,1% en la Patagonia, un 6,6% en la región de Cuyo y un 6,4% en la Pampeana. A nivel nacional, en relación a octubre de 2025, el incremento fue de 51,1 puntos porcentuales mientras que en comparación con septiembre, el aumento fue de 0,34.

En el informe, Indec señaló que en todas las regiones, con excepción del Noreste, el grupo Electricidad, gas y otros combustibles registró aumentos impulsados principalmente por “cambio en tarifas, en el bloque de m3 con precio subsidiado y en la modificación en el régimen de zonas frías”.

El organismo resaltó que a partir de la sanción del nuevo Régimen de Zona Fría, se estableció una bonificación del 50% sobre el cargo variable del gas para los usuarios de la región Patagonia y para la provincia de La Pampa y una del 20% para los usuarios de Zona Fría ampliada que se incorporó en la última ley.

El Senado convirtió en ley la modificación en el Régimen de Zona Fría en septiembre Senado

“Esta última bonificación del 20% se aplica únicamente sobre los consumos base para determinados usuarios incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), sin alcanzar a los cargos fijos ni a los consumos excedentes. A diferencia del esquema anterior, en el que el descuento se aplicaba sobre la tarifa de gas completa (cargo fijo, cargo variable y cargo variable excedente), este cambio redujo el alcance efectivo del subsidio para una parte importante de los beneficiarios”, explicó Indec.

Caputo destacó la inflación núcleo

En su mensaje, Caputo también destacó que la inflación núcleo, aquella que mide los índices de precios al consumidor (IPC) sin tener en cuenta los productos estacionales y regulados, fue del 1,5% y resaltó que se trató de “la más baja en 15 meses”.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, la división con mayor alza Indec

“La variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025. Cabe destacar que, con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de tres meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018″, expresó el ministro de Economía.

Por otro lado, subrayó que la variación interanual del IPC fue del 33,1%, lo que significó una desaceleración por tercer mes consecutivo.

“A nivel desagregado, el IPC Núcleo registró una variación de 30,7% interanual, en tanto las categorías Estacionales y Regulados se incrementaron 28,2% y 43,7%, respectivamente”, afirmó.