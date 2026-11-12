El gobierno bonaerense borró con IA a un camarógrafo que aparecía en la foto del saludo entre Kicillof y el Papa

El gobierno de la provincia de Buenos Aires modificó con Inteligencia Artificial (IA) la fotografía de un saludo entre el gobernador Axel Kicillof, y el papa León XIV.

El miércoles, antes del comienzo de la misa que el Sumo Pontífice ofició en Luján fue retocada con Inteligencia Artificial (IA) para que no se viera a un camarógrafo que aparecía a la derecha del cuadro, en la imagen original.

León XIV llegó a bordo del papamóvil para dar la misa, pero se bajó del vehículo y caminó los últimos metros hasta el escenario montado delante de la Basílica de Luján.

Kicillof lo esperó y lo saludó con un apretón de manos. El saludo quedó registrado en filmaciones y fotografías. A la derecha de la imagen, aparecía un camarógrafo, sobre un fondo blanco.

¡Bienvenido a la Capital Nacional de la Fe, querido León! pic.twitter.com/WBzYOT3WeB — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 11, 2026

Al subirse la foto a la cuenta oficial de X de Kicillof, pero sin el camarógrafo, quedó identificada en esa plataforma como retocada. “Hecho con IA” es el mensaje que X añadió a la imagen.

La utilización de una herramienta de IA fue confirmada a LA NACION desde el gobierno bonaerense. La imagen sin el retoque con el que se subió a la cuenta de X del gobernador también fue difundida por el gobierno provincial por otros canales de comunicación.

La foto original del saludo entre el Papa y Kicillof, con el camarógrafo a la derecha de la imagen MARIANO SANDA - Prensa PBA

La utilización en artículos periodísticos de la imagen que se retocó con Inteligencia Artificial derivó en comentarios entre usuarios de redes sociales.

El saludo en Luján fue el segundo momento que Kicillof compartió con el Papa durante la visita del Sumo Pontífice a la Argentina. El lunes, ya lo había saludado en Claypole, durante la actividad en el Pequeño Cottolengo Don Orione.