Adiós, Ron DeSantis: se confirma el último día de trabajo del gobernador de Florida después de las elecciones 2026

Ron DeSantis atraviesa los últimos meses de su segunda gestión como gobernador de Florida, después de permanecer casi ocho años al frente del Ejecutivo estatal. El dirigente republicano no podrá competir por una nueva reelección inmediata debido a las restricciones constitucionales. Mientras tanto, el proceso electoral del 3 de noviembre determina quién será su sucesor y abre una nueva etapa política en el estado.

¿Cuándo termina el mandato de Ron DeSantis en Florida?

La fecha prevista para el cambio de autoridades es el martes 5 de enero de 2027. El artículo IV, sección 5, de la Constitución de Florida establece que los mandatos del gobernador, el vicegobernador y los integrantes del gabinete comienzan el primer martes posterior al primer lunes de enero del año siguiente a las elecciones.

La Constitución de Florida le impide buscar una tercera gestión consecutiva @GovRonDeSantis

La sección 100.041 de los Estatutos de Florida también regula el inicio de los períodos de los funcionarios estatales, con una excepción para los legisladores, cuyos mandatos comienzan después de los comicios.

De esta manera, aunque los votantes elegirán al próximo gobernador en noviembre, DeSantis permanecerá en funciones hasta el relevo previsto.

Por qué Ron DeSantis no es candidato a gobernador de Florida en 2026

DeSantis no puede competir por un tercer mandato consecutivo al frente del Ejecutivo estatal. La restricción surge del artículo IV, sección 5(b), de la Constitución de Florida, que impide elegir para el período siguiente a una persona que haya ejercido como gobernador o gobernador interino durante más de seis años en dos mandatos consecutivos.

El republicano asumió el 8 de enero de 2019 y comenzó su segunda gestión en enero de 2023. La restricción no supone una prohibición permanente para volver a ocupar el cargo, sino que impide una nueva elección inmediata después de superar el límite establecido.

Las elecciones de noviembre de 2026 definen al sucesor de DeSantis

La División de Elecciones del Departamento de Estado de Florida incluye los cargos de gobernador y vicegobernador entre los puestos que se renovarán en los comicios generales de 2026. El calendario electoral oficial establece las siguientes fechas clave:

22 de octubre de 2026: fecha límite ordinaria para solicitar el envío de una boleta de votación por correo.

fecha límite ordinaria para solicitar el envío de una boleta de votación por correo. Del 24 al 31 de octubre de 2026: período obligatorio de votación anticipada, con posibles jornadas adicionales según el condado.

período obligatorio de votación anticipada, con posibles jornadas adicionales según el condado. 3 de noviembre de 2026: elecciones generales de Florida.

elecciones generales de Florida. 5 de enero de 2027: comienzo del mandato del próximo gobernador.

La Constitución estatal dispone que los candidatos a gobernador y vicegobernador se presenten mediante una fórmula conjunta en las elecciones generales. Por ese motivo, cada elector emite un solo voto para ambos cargos.

Los principales candidatos para suceder a Ron DeSantis

La disputa por la gobernación de Florida enfrenta principalmente al republicano Byron Donalds, actual congresista federal, y al demócrata David Jolly, exintegrante de la Cámara de Representantes.

Ambos competirán en las elecciones generales del 3 de noviembre, después de obtener las nominaciones de sus respectivos partidos.

Según una encuesta de la Universidad Stetson, publicada el 13 de octubre, Donalds registra un 52% de intención de voto frente al 41% de Jolly, una diferencia de 11 puntos porcentuales.

El estudio se realizó entre el 1° y el 9 de octubre y sus resultados electorales se basan en 716 votantes registrados, con estimaciones para votantes probables.

Sin embargo, otros sondeos muestran una competencia más ajustada. Una investigación de MDW Communications y EDGE Communications, difundida el 14 de octubre, registró 45,9% para Donalds y 43,8% para Jolly, con un 10,3% de indecisos.

Los comicios del 3 de noviembre de 2026 definirán quién lo sucederá GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La diferencia de 2,1 puntos se encuentra dentro del margen de error de 2,8 puntos porcentuales.

Por su parte, el promedio de RealClearPolling, correspondiente a los sondeos realizados entre el 24 de septiembre y el 9 de octubre, ubicó al republicano con el 48% de respaldo frente al 43% del demócrata, una ventaja de cinco puntos.