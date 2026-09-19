Adiós Ron DeSantis: el último día del gobernador de Florida y qué podría hacer tras su retiro

Ron DeSantis dejará la gobernación de Florida el 5 de enero de 2027 debido al límite constitucional de dos períodos consecutivos. En declaraciones recientes, mencionó la posibilidad de pasar un tiempo en el sector privado y dejó abierta la puerta a futuras decisiones políticas.

Por qué DeSantis finaliza su mandato en Florida

La Constitución de Florida impide que una persona sea elegida para un mandato consecutivo adicional si ha ejercido como gobernador durante más de seis años en dos períodos consecutivos.

Ron DeSantis dejará el cargo de gobernador en Florida tras las elecciones 2026 Chris O'Meara - AP

Por ese motivo, después de completar sus dos mandatos, DeSantis deberá dejar el puesto y no podrá competir nuevamente por un tercer período inmediato.

Las elecciones generales de Florida están previstas para el martes 3 de noviembre. Una vez finalizado el recuento de votos. El mandato del próximo gobernador comenzará el 5 de enero de 2027.

Qué hará Ron DeSantis una vez que finalice su cargo

DeSantis no anunció aun un plan definitivo sobre su futuro. Durante una entrevista con el presentador Dave Rubin, en el programa Rubin Report, el mandatario aseguró que actualmente se enfoca en los meses que le quedan como gobernador.

“Definitivamente voy a correr a toda velocidad hasta la línea de meta aquí; vamos a sacarle hasta la última gota de provecho a nuestra gestión”, señaló. “Quiero continuar trabajando y encontrar diferentes cosas por hacer. Ya veremos”, anticipó.

El mandatario mencionó que considera atractivo regresar temporalmente a la vida civil y trabajar en el sector privado. Sin embargo, no descartó las posibilidades de continuar su carrera política con una nueva candidatura presidencial.

“Tengo cuarenta y tantos años; ¿quién sabe lo que me deparará la vida en el futuro?”, dijo el gobernador. “Tengo a muchas personas que quieren que haga muchas cosas diferentes, pero creo que le debo a los votantes simplemente dar el máximo hasta el final de mi mandato y luego salir al otro lado”, expresó.

¿DeSantis podría volver a competir por la Casa Blanca?

DeSantis compitió por la nominación presidencial republicana en 2024, pero suspendió su campaña en enero de ese año, antes de las primarias de New Hampshire, y respaldó a Trump.

DeSantis no confirmó una candidatura para ese año; sin embargo, ante preguntas sobre sus planes, dejó abierta la posibilidad y señaló que, después de concluir su mandato, observará cómo evoluciona el escenario político. Su experiencia al frente de Florida y su anterior campaña nacional mantienen su nombre dentro de las conversaciones sobre el futuro del Partido Republicano.

Según un análisis de CNN, DeSantis también ha buscado mantener una relación política cercana con Donald Trump. “En Florida demostramos cómo lograr grandes cambios, ser audaces, pero haciendo cosas que perduren en el tiempo. Debemos entender eso a nivel nacional y asegurarnos de ser capaces de hacer grandes cosas”, dijo DeSantis a Dave Rubin. “Así que daremos el máximo hasta el final del mandato, después veremos qué pasa en el futuro”, señaló.

DeSantis mantiene abierta la puerta a una candidatura presidencial en 2028 al responder con un "ya veremos" ante preguntas sobre el tema GIORGIO VIERA - AFP

¿DeSantis podría integrar el gobierno federal?

También hubo especulaciones sobre una eventual incorporación de DeSantis al gobierno federal. En mayo, Trump fue consultado sobre la posibilidad de sumarlo a su gabinete y respondió que “le gustaba mucho” el gobernador, aunque no anunció ninguna oferta ni cargo concreto. Analistas de CNN mencionaron, entre las posibilidades hipotéticas, puestos como fiscal general o secretario de Seguridad Nacional.

El futuro de Florida después de DeSantis

El reemplazo de DeSantis no significa necesariamente el final de su carrera política. La restricción constitucional se refiere a los períodos consecutivos. Por lo tanto, después de que otro gobernador complete un mandato, el republicano podría volver a presentarse para la gobernación, si cumple las condiciones electorales vigentes en ese momento.