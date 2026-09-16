Confirmado por DeSantis: el bono de hasta US$5000 que se otorgará a las fuerzas del orden en Florida

Ron DeSantis, el gobernador de Florida, anunció un pago de US$5000 para más de 1000 agentes nuevos en todo el estado. El objetivo de la medida es atraer a oficiales con experiencia y consolidar al Estado del Sol como el lugar “más amigable” para las fuerzas del orden.

Qué se sabe de la nueva medida de Ron DeSantis que beneficia a las fuerzas del orden

El gobernador DeSantis anunció la noticia en una conferencia de prensa en las instalaciones de entrenamiento de la Oficina del Sheriff del Condado Pasco, el pasado martes 15 de septiembre.

En ese sentido, comunicó que se van a otorgar más de US$10 millones en bonos a 1506 nuevos agentes. Entre ellos, 38 reclutas del condado de Pasco. “Vamos a brindar cheques para los nuevos federales en el estado”, dijo DeSantis.

“Ese bono va a su bolsillo, porque nosotros cubrimos los impuestos que tendrías que pagar por esa cantidad”, agregó.

Ron DeSantis asegura que el objetivo de las nuevas bonificaciones es atraer a nuevos oficiales de otros estados Fotomontaje generado con IA (AP)

DeSantis detalló que el objetivo de las nuevas bonificaciones es brindar ayuda económica a los oficiales y atraer a nuevos agentes con experiencia en otros estados.

“Muchos jóvenes que decidan dedicarse a las fuerzas del orden pueden utilizar este incentivo como un punto de partida que les sirva de ayuda”, explicó.

Antecedentes del bono de US$5000 a las fuerzas del orden en Florida

Los bonos forman parte del “Programa de bonificación por reclutamiento de agentes del orden público de Florida” firmado por DeSantis en 2022.

En la conferencia, destacó que la iniciativa prevé demostrar que la seguridad pública es una “profesión noble” para la seguridad y la vitalidad del Estado del Sol.

Los bonos de US$5000 forman parte del "Programa de bonificación por reclutamiento de agentes del orden público de Florida" @GovRonDeSantis

“Se nos ocurrió la idea de ofrecer bonificaciones por contratación para las fuerzas del orden. La idea es que, por ejemplo, un agente de policía de Chicago descontento con su situación pueda trasladarse a Fort Myers y recibir una bonificación inicial de US$5000″, detalló.

“Pero la oferta también está dirigida a personas que no trabajan en las fuerzas del orden en Florida. Muchos jóvenes que deciden iniciar una carrera en este rubro pueden aprovechar esta ayuda para comenzar”, añadió.

Las últimas inversiones presupuestarias para las fuerzas de orden en Florida

Un comunicado de prensa de la administración DeSantis presentó las bonificaciones estatales recientes para los agentes estatales. Algunas de ellas son: