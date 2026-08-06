Adiós, Ron DeSantis: quién va ganando las encuestas en agosto 2026 por las elecciones en Florida

La disputa por la nominación republicana para suceder a Ron DeSantis en la gobernación de Florida mantiene un escenario competitivo, según la comparación de dos encuestas estatales. Aunque Byron Donalds continúa al frente en la intención de voto, el estudio muestra movimientos entre los principales aspirantes de cara a las elecciones primarias del 18 de agosto.

Quién podría ganar las primarias republicanas en Florida según las encuestas

Los datos correspondientes a la medición realizada por Political Matrix del 21 al 23 de julio ubicaron a Donalds con el 32,2% de apoyo entre los probables votantes republicanos. Además, el informe indicó que el crecimiento respecto a otro sondeo de junio llevado a cabo por la misma encuestadora fue de 3,2 puntos porcentuales, pese a contar con el respaldo del presidente Donald Trump y apoyos independientes.

Byron Donalds mantiene su liderazgos en las encuestas previo a las elecciones primarias para el Partido Republicano Instagram/@byrondonalds

Otro de los aspectos destacados del relevamiento es que el 31,6% de los consultados todavía no definió su voto. Ese porcentaje de casi un tercio del electorado republicano dejó abierta la competencia cuando faltan pocos días para las elecciones primarias.

La comparación de las dos encuestas, de junio y julio, realizadas por Political Matrix, mostró:

Byron Donalds : obtuvo un 29% en la encuesta de junio y subió al 32,2% en la de julio, lo que representa un crecimiento de 3,2 puntos porcentuales .

: obtuvo un en la encuesta de junio y subió al en la de julio, lo que representa un crecimiento de . Paul Renner : registró un 14% en junio y aumentó al 18,8% en julio , por lo que logró un crecimiento de 4,8 puntos porcentuales .

: registró un , por lo que logró un crecimiento de . James Fishbac : tenía un 2% en la encuesta de junio y escaló significativamente al 13,1% en julio , para un crecimiento de 11,1 puntos porcentuales , el mayor registrado entre los precandidatos.

: tenía un y escaló significativamente al , para un crecimiento de , el mayor registrado entre los precandidatos. Jay Collins: contaba con un 11% en junio, pero su apoyo cayó al 2,2% en julio, lo que supuso una disminución de 8,8 puntos porcentuales.

“La clave de esta contienda es el impulso. Esta elección por la nominación republicana sigue muy abierta”, afirmó Greg Fink, director ejecutivo de Political Matrix en el comunicado.

Debate, litigios y cambios en la intención de voto de Florida

Entre los dos estudios de opinión se desarrollaron dos hechos de alcance estatal. Uno fue el debate para gobernador organizado por Patrick Bet-David y el podcast PBD, en el que participaron Renner, Collins y Fishback, mientras que Donalds decidió no asistir.

Durante ese mismo período también surgieron acciones legales que cuestionan si Fishback reúne las condiciones constitucionales de residencia para competir en las primarias republicanas. A pesar de ese proceso judicial, el empresario incrementó su nivel de apoyo en la comparación entre ambos sondeos.

Byron Donalds reconoce su favoritismo como candidato a gobernador de Florida

Political Matrix aclaró que las variaciones registradas en las preferencias electorales coinciden temporalmente con esos acontecimientos. Sin embargo, el estudio no atribuye los cambios a un único factor ni los presenta como una relación de causa y efecto.

Por qué DeSantis no será candidato a gobernador en Florida

La elección de este año definirá al reemplazante de DeSantis, quien no puede competir por un nuevo mandato consecutivo. La Constitución de Florida establece que un gobernador no puede ser elegido para un tercer período seguido, por lo que el actual mandatario quedará impedido de presentarse después de completar su gestión iniciada en 2019 y renovada en 2023.

Ron DeSantis finalizará su segundo mandato el 5 de enero de 2027 GIORGIO VIERA - AFP

La restricción alcanza únicamente a los mandatos consecutivos. La legislación estatal permite que pueda volver a postularse en el futuro, siempre que transcurra un período completo con otro gobernador antes de un eventual regreso.

Cuándo son las elecciones en Florida

Las fechas clave del proceso electoral en Florida son las siguientes:

Elecciones primarias : se llevarán a cabo el 18 de agosto . Estos comicios tienen como propósito nominar a los candidatos de cada partido que competirán en las generales.

: se llevarán a cabo el . Estos comicios tienen como propósito nominar a los candidatos de cada partido que competirán en las generales. Elecciones generales: tendrán lugar el 3 de noviembre. En esta instancia se decidirá quién será el sucesor de DeSantis en la gobernación.

El nuevo gobernador asumirá oficialmente sus funciones el 5 de enero de 2027. Esta fecha está fijada por la Constitución de Florida como el primer martes de enero posterior a las elecciones generales.