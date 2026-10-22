Adiós Ron DeSantis: quién va ganando las elecciones y actualizaciones recientes de las encuestas en Florida 2026

Florida elige a su próximo gobernador en las elecciones generales del 3 de noviembre, después de dos gestiones de Ron DeSantis al frente del estado. El mandatario republicano no puede ser elegido para un tercer mandato consecutivo y la contienda enfrenta al republicano Byron Donalds con el demócrata David Jolly.

Quién lidera las encuestas para gobernador de Florida

Según la actualización del 21 de octubre de The Hill y Decision Desk HQ, Donalds registra el 49% de las preferencias y Jolly el 43,4%, en un promedio que reúne 30 encuestas. La cifra construida a partir de un conjunto de sondeos muestra una ventaja republicana de 5,6 puntos porcentuales.

Elecciones en Florida 2026: Donalds vs. Jolly Elecciones en Florida 2026: Donalds vs. Jolly Donalds 49% Jolly 43,4% Fuente: The Hill y Decision Desk HQ

Sin embargo, una encuesta de la Universidad del Norte de Florida, realizada por teléfono entre el 12 y el 19 de octubre, muestra una competencia más ajustada.

El estudio, cuyos resultados fueron difundidos por News4JAX, consultó a 1471 probables votantes de Florida y registró un 49% de apoyo a Donalds y un 47% a Jolly. El margen de error es de 2,81 puntos porcentuales, por lo que la diferencia está dentro de ese rango.

Otro relevamiento de ActiVote, con trabajo de campo entre el 1 y el 19 de octubre y una muestra de 400 probables votantes, registró 51,7% para Donalds y 48,3% para Jolly. Los datos pueden consultarse en el seguimiento de encuestas de Florida de US Polling Data.

Las diferencias entre los sondeos dependen de factores como la metodología, las fechas del trabajo de campo y la población consultada. Aunque los promedios favorecen a Donalds, las encuestas más recientes suelen presentar una competencia ajustada entre los candidatos republicano y demócrata.

Los resultados de Byron Donalds y David Jolly en las primarias de Florida

Donalds ganó la primaria republicana del 18 de agosto con 811.131 votos, equivalentes al 47,79%, según los resultados oficiales de Florida Election Watch. El representante federal se impuso a Jay Collins, que obtuvo el 25,16%, James Fishback, con el 10,48%, y Paul Renner, con el 8,55%.

Donalds contó con el respaldo del presidente Donald Trump durante la interna republicana y tiene el apoyo explícito de DeSantis para estos comicios. Su victoria lo convirtió en el candidato del partido para disputar la gobernación en noviembre.

Donalds y Jolly se enfrentarán en una elección que se presenta como ajustada en Florida Fotomontaje realizado con IA (Instagram Donalds y Jolly)

“Es importante que la gente de Florida entienda y sepa que el gobernador, quien hizo un gran trabajo liderando nuestro estado, está detrás de nuestra campaña al igual que el presidente Trump”, expresó el congresista durante una entrevista con Fox News.

En la primaria demócrata, la fórmula encabezada por Jolly obtuvo 762.160 votos, el 60,95%. La candidatura superó a Dayna Foster, que reunió el 15,15%, y a Dotie Joseph, con el 9,59%, de acuerdo con los resultados oficiales estatales.

Cuándo son las elecciones para gobernador de Florida

La elección general se celebrará el martes 3 de noviembre de 2026. El ganador sucederá a DeSantis, cuyo mandato termina en enero de 2027.

Byron Donalds, candidato a gobernador en Florida: “David Jolly representa todo lo que la gente odia de Washington”

Jolly, que fue representante republicano en el Congreso antes de incorporarse al Partido Demócrata, ahora busca llegar a la gobernación como candidato de la oposición, en una elección en la que los sondeos muestran diferencias variables entre ambos partidos.