Noticias de Florida: nueva encuesta muestra que Byron Donalds mejora su posición para reemplazar a DeSantis

La contienda por la gobernación de Florida comienza a mostrar una tendencia definida de acuerdo con las últimas encuestas. Las mediciones difundidas a finales de julio ubicaron al congresista Byron Donalds como el aspirante con mayor respaldo dentro del Partido Republicano para reemplazar a Ron DeSantis cuando finalice su mandato.

Donalds amplía su ventaja previo a la primaria republicana

Los promedios publicados por Real Clear Polling, un sitio web estadounidense que recolecta datos de diversas encuestas, mostraron que Donalds reúne el 48,6% de la intención de voto en la competencia interna republicana.

Este porcentaje reflejó una diferencia de 38,8 puntos respecto de sus principales competidores.

Byron Donalds reconoce su favoritismo como candidato a gobernador de Florida

Entre las mediciones más recientes con foco en las primarias figuró una encuesta realizada por Quantus Insights entre el 27 y el 29 de julio que señaló un claro favorito:

Byron Donalds : el congresista obtuvo el 50% del respaldo.

: el congresista obtuvo el del respaldo. Jay Collins : el vicegobernador de Florida apareció con el 16% .

: el vicegobernador de Florida apareció con el . James Fishback : el inversionista obtuvo el 12% .

: el inversionista obtuvo el . Paul Renner: el expresidente de la Cámara de Representantes registró el 4%.

Otro relevamiento de The Tyson Group, efectuado entre el 8 y el 11 de julio, ubicó a Donalds con el 48%, mientras que una encuesta de AIF difundida en junio mostró un apoyo del 54%. Las proyecciones para la elección general también favorecen al legislador republicano.

Los números de Donalds en encuestas sobre las elecciones generales

En caso de que el republicano logre ganar la interna de su partido, sería el candidato del partido en las elecciones generales del 3 de noviembre.

En esa fecha, disputaría la gobernación con el candidato demócrata que logre avanzar en las primarias y otros postulantes independientes.

El conjunto de encuestas retomado por Real Clear Polling ubicó a Donalds como el favorito en eventuales enfrentamientos con demócratas. El congresista lideró los careos hipotéticos contra los principales aspirantes:

Contra David Jolly : el promedio le otorgó una ventaja de 5 puntos (45% del republicano frente a 40% del demócrata).

: el promedio le otorgó una ventaja de (45% del republicano frente a 40% del demócrata). Contra Jerry Demings: la ventaja es mayor, con un promedio de 8 puntos (44% del republicano frente a 36% del demócrata).

La ventaja de Byron Donalds frente a posibles candidatos demócratas, según el promedio de encuestas RealClearPolling

Los respaldos políticos que fortalecen la candidatura de Donalds en Florida

Parte del crecimiento de Donalds coincide con el respaldo recibido por dirigentes republicanos de alcance nacional y funcionarios del actual gobierno estatal.

El presidente Donald Trump expresó públicamente su apoyo desde febrero de 2025 y lo presentó como un dirigente capaz de continuar la agenda política impulsada durante su administración.

“Luchará para asegurar nuestra frontera, detener la delincuencia migratoria, fortalecer nuestras fuerzas armadas, proteger a nuestros veteranos, restaurar nuestro poder económico, impulsar el dominio energético estadounidense y defender nuestra siempre asediada Segunda Enmienda. Byron Donalds sería un gobernador verdaderamente grande y poderoso para Florida“, dijo Trump en una publicación de Truth Social.

El mensaje de Donald Trump a favor de Byron Donalds Truth Social @realDonaldTrump

Posteriormente, se sumaron Blaise Ingoglia, actual director financiero de Florida, y el fiscal general James Uthmeier, quienes manifestaron su respaldo de manera pública.

“Byron está comprometido a continuar nuestra lucha para apoyar a las fuerzas del orden, proteger a los no nacidos, respetar los derechos de los padres, defender la Segunda Enmienda y vencer a la izquierda radical. ¡Cuenta con mi respaldo para gobernador!“, señaló Uthmeier en su cuenta de X.

En contraste, DeSantis todavía no respaldó a ningún aspirante para sucederlo. El gobernador incluso planteó dudas sobre la participación del congresista que, según dijo en una conferencia retomada por Tampa Bay Times, “no ha formado parte de ninguna de las victorias que tuvo el Partido Republicano contra la izquierda”.

El fiscal general de Florida respalda la candidatura de Byron Donalds X @JamesUthmeierFL

Cuándo son las elecciones en Florida

El proceso electoral seguirá el cronograma establecido por la División de Elecciones de Florida. Las fechas clave son: