Florida usa zarigüeyas como “arma” contra pitones invasoras: el método que sorprende a los científicos

En 2022, un par de biólogos del Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte viajaron a Florida con la intención de estudiar los hábitos de las zarigüeyas. A partir de esa investigación, finalmente desarrollaron un método para eliminar las pitones birmanas invasoras.

Las muertes de zarigüeyas que derivaron en un método para eliminar serpientes en Florida

Los especialistas en vida silvestre AJ Sanjar y Michael Cove iniciaron un proyecto para conocer más acerca de las zarigüeyas, por lo que se les colocó un collar de rastreo. Sin embargo, poco después descubrieron que la población de pitones birmanas complicaba su tarea.

Victoria De Florida Contra Las Pitones Invasoras

Cada zarigüeya que dejaban libre y rastreaban era devorada por una serpiente, según consignó Popular Science. Esto no solo era un problema para su estudio, sino que los hacía perder dinero, ya que en aquel entonces cada dispositivo costaba alrededor de 1500 dólares.

Lo que parecía un obstáculo para continuar finalmente derivó en un método para localizar y sacrificar a las pitones que son consideradas una especie invasora en Florida.

Ahora, los biólogos colocan trampas para zarigüeyas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Crocodile Lake y, a las que pesan más de 1,4 kilos, les colocan un collar de rastreo que cuesta US$190.

Más allá de la información que pueden recabar sobre las zarigüeyas, los especialistas explicaron a CBS que, si el animal es devorado por una pitón birmana invasora, el rastreador permanece en el vientre de la serpiente, lo que facilita localizarla y sacrificarla.

El proceso se perfeccionó con el tiempo y en este verano boreal se planea liberar a 200 zarigüeyas, ya que es el período más eficaz para localizar a los reptiles que se preparan para la temporada de reproducción a finales de otoño.

Las zarigüeyas contribuyen a eliminar a las pitones birmanas en Florida Facebook Floof the possum

En contraste con los dispositivos que se usaban anteriormente, los collares ya no necesitan GPS para localizar a los animales en tiempo real. Ahora, es suficiente con un rastreador y un interruptor que emite una señal si el animal no se mueve durante seis horas.

La importancia de eliminar a las pitones birmanas invasoras en Florida

Gracias al método de rastrear zarigüeyas se capturaron 18 pitones de entre 2,4 y casi cuatro metros, es decir, listas para reproducirse.

De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales, los estudios demostraron que estos animales son responsables de la disminución de mamíferos en el Parque Nacional Everglades.

Por su parte, el Museo de Florida señala que la pitón birmana fue introducida en el Estado del Sol a través del comercio de mascotas en la década de los 80. Desde entonces, la especie se propagó sin control.

Desde hace varios años, la pitón birmana es considerada una especie invasora en Florida

Esta serpiente, originaria del sudeste asiático, es una de las más grandes del planeta. Puede alcanzar más de 5,5 metros de longitud y pesar más de 90 kilos.

A lo largo de su tiempo en el Estado del Sol, demostraron ser muy hábiles para esconderse, sobrevivir y cazar, principalmente pequeños mamíferos, aves y reptiles.

Las pitones birmanas disminuyeron la población de mamíferos en Florida durante décadas

La propagación desmedida de estos animales llegó a tal grado que se calcula que en los 40 años transcurridos desde que fueron liberados en Florida, la población de mamíferos de tamaño mediano disminuyó más de 90%.

Además, investigadores descubrieron que las pitones birmanas son portadoras de un parásito pulmonar que resulta perjudicial para las especies nativas, especialmente las serpientes autóctonas.