Bill Clinton, de 80 años, participará en la campaña para gobernador de Florida junto a Jolly

Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, se sumará a la campaña electoral de Florida para respaldar a David Jolly, el candidato demócrata que busca llegar a la gobernación. La actividad está prevista que se lleve a cabo en Hollywood, donde ambos participarán en un encuentro interreligioso.

El expresidente Clinton apoyará a Jolly en un evento por las elecciones 2026

De acuerdo con el medio local MS Now, Clinton, quien nació el 19 de agosto de 1946 y tiene actualmente 80 años, se mostrará por primera vez en este período electivo para respaldar la candidatura demócrata en Florida .

. El evento se desarrollará el martes 20 de octubre, a dos semanas de las elecciones de medio término del 3 de noviembre.

David Jolly habla del futuro de Florida durante su campaña electoral

La participación del exmandatario busca acompañar a Jolly durante el tramo final de una disputa en la que el Partido Demócrata intenta desplazar a los republicanos del gobierno estatal.

El excongresista republicano que obtuvo la nominación demócrata compite contra el representante republicano Byron Donalds por la gobernación.

El ganador sucederá a Ron DeSantis, quien dejará el cargo al concluir su mandato.

La candidatura demócrata está integrada por Jolly para gobernador y Gwen Graham para vicegobernadora. Del lado republicano, la fórmula está encabezada por Donalds, acompañado por Bryan Avila.

La participación de Clinton se produce en un contexto en el que las encuestas muestran una diferencia entre los dos principales postulantes.

El respaldo de figuras nacionales forma parte de la estrategia demócrata para aumentar la visibilidad de su candidato antes de la votación.

David Jolly enfrenta a Byron Donalds en las elecciones de Florida: ¿Quién gana?

Un sondeo del Centro de Investigación de Opinión Pública (CPOR, por sus siglas en inglés) de la Universidad Stetson, realizado entre el 1° y el 9 de octubre, ubicó a Donalds en el primer lugar, con el 52% de la intención de voto entre los votantes probables.

Jolly registró el 41%, una diferencia de 11 puntos porcentuales. El estudio también señaló que el 5% de los consultados todavía no decidió a quién votar, mientras que el 3% manifestó su apoyo a otros candidatos.

Los resultados mantuvieron una distribución similar a la registrada por la misma institución en septiembre, sin cambios significativos en la distancia entre los dos principales aspirantes.

El 3 de noviembre se elegirá quién remplazará a Ron DeSantis en la gobernación de Florida Fotomontaje editado con IA

Además, la encuesta indagó sobre las motivaciones de los electores. El 63% afirmó que votará para respaldar a su candidato preferido, mientras que el 16% señaló que su intención es impedir que gane el postulante al que rechaza.

La inflación y el costo de vida aparecieron entre las principales preocupaciones de cara a los comicios.

Las propuestas de David Jolly para gobernar Florida

La plataforma de Jolly incluye medidas relacionadas con el costo de los seguros de vivienda, el acceso a la salud, la educación pública y la transparencia de la administración estatal.

En materia de seguros, propone una reforma del sistema para abordar los gastos que afrontan los propietarios de inmuebles en Florida.

En el área sanitaria, plantea ampliar la atención primaria, mientras que en educación propone aumentar la inversión en las escuelas públicas.

También impulsa mecanismos para mejorar la transparencia de las decisiones y de la gestión gubernamental.

La política migratoria ocupa otro lugar en su programa; Jolly sostiene que la diversidad de las comunidades de Florida contribuye al desarrollo del estado y plantea reconocer los aportes económicos y culturales de los inmigrantes.

Además, rechaza que se trate como delito el cruce de la frontera en situaciones vinculadas con solicitudes de asilo o con la búsqueda de oportunidades laborales.

Las elecciones generales de Florida se celebrarán el martes 3 de noviembre. Además de elegir al próximo gobernador y vicegobernador, los votantes definirán otros cargos estatales y federales y se pronunciarán sobre las enmiendas constitucionales incluidas en la boleta.