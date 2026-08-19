Ganó David Jolly, candidato demócrata en Florida: “Mi postura a favor de la inmigración se mantiene”

David Jolly ganó las primarias demócratas de Florida con 703.093 votos, que corresponden al 61,5%, según AP. Ahora, el exrepublicano se enfrentará a Byron Donalds en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre.

Su propuesta de campaña prevé que el Estado del Sol valore a la comunidad migrante y la trate con respeto.

Victoria de David Jolly en el sur de Florida

En el sur del estado, Jolly contó con un gran respaldo en los siguientes condados:

Condado de Miami-Dade : 52,9%

: 52,9% Condado de Palm Beach : 64,8%

: 64,8% Condado de Broward : 63,5%

: 63,5% Condado de Orange, Orlando : 50,4%

: 50,4% Condado de Hillsborough, Tampa: 62,3%

La posición de David Jolly sobre la inmigración en Estados Unidos

El demócrata habló sobre inmigración en junio de 2025, cuando anunció su campaña por la gobernación. En el programa The Florida Roundup, sostuvo que Florida debía reconocer a los migrantes y que el actual gobernador, Ron DeSantis, confundió a la comunidad con la delincuencia.

David Jolly asegura que Florida debe reconocer más a la comunidad migrante John Raoux - FR172371 AP

“Creo que debemos ser un estado que valore a nuestra comunidad inmigrante, que reconozca su contribución a nuestra economía y a nuestra cultura”, le dijo Jolly al periodista Tom Hudson. “Si estás aquí y no infringes la ley, debes ser celebrado, apoyado y reconocido”.

Jolly señaló que no consideraba un delito cruzar la frontera sin estatus legal cuando se busca asilo o mejores oportunidades económicas y que EE.UU. “debería tener las puertas abiertas”.

“Mi postura a favor de la inmigración se mantiene tanto a nivel federal como estatal. Si vienes porque quieres contribuir a nuestra economía, deberíamos tener las puertas abiertas de par en par”, remarcó.

El mensaje de David Jolly a los migrantes

En su sitio web de campaña, Jolly subrayó la diversidad como una de las fortalezas de Florida. Asegura que la inmigración siempre ha sido parte de la historia del estado.

El panorama político de Florida ante la contienda por la gobernación muestran un aumento en el apoyo a la posible candidatura demócrata de David Jolly Facebook David Jolly

“[Florida] siempre ha sido un lugar donde la gente viene a construir algo mejor. Diferentes orígenes y caminos que confluyen aquí. Esa diversidad no es una debilidad. Es una de las mayores fortalezas que este estado ha tenido jamás”, dijo.

“Pero, con demasiada frecuencia, la política intenta convertir esa fuerza en algo a lo que temer. Eso no hace que Florida sea más fuerte, sino la hace más pequeña”, agregó.

Con esa premisa, Jolly argumenta que cuando las personas sienten que pertenecen a una comunidad, invierten en ella y ayudan a construir el futuro del estado.

David Jolly compite contra Byron Donalds por la gobernación de Florida

Jolly nació en el condado de Pinellas, Florida, el 31 de octubre de 1972. En 1994 obtuvo una licenciatura en Artes de la Universidad de Emory y en 2001, un doctorado en leyes en la Universidad George Mason, según consigna su sitio web de campaña.

Ganó David Jolly, candidato demócrata en Florida: “Mi postura a favor de la inmigración se mantiene”

Entre 1994 y 2006, trabajó con el equipo del representante Bill Young mientras formaba parte del Partido Republicano y, en 2014, ganó una elección especial con el 44,6% de los votos para ocupar el escaño del republicano como representante por el área de Tampa Bay hasta 2017.

En abril de 2025, cambió su afiliación al Partido Demócrata y en junio de ese año lanzó oficialmente su candidatura por la gobernación de Florida.