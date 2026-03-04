Qué dijo Bill Clinton sobre su aparición en los archivos de Epstein

El expresidente Bill Clinton rechazó cualquier conocimiento sobre los delitos sexuales atribuidos a Jeffrey Epstein durante su comparecencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. El exmandatario declaró bajo juramento en su residencia de Chappaqua, Nueva York, y negó de forma categórica la participación en actividades ilícitas junto al financista.

Las declaraciones de Bill Clinton sobre su aparición en los archivos de Epstein

Los legisladores exhibieron diversas imágenes al exjefe de Estado durante la sesión a puerta cerrada. Una de las fotografías lo muestra en un jacuzzi junto a una mujer con el rostro censurado. Clinton aseguró que permaneció en el lugar cinco minutos antes de retirarse a dormir, afirmó desconocer la identidad de la persona y explicó su creencia de que los presentes en el área de la piscina pertenecían a su equipo de viaje o al personal de su fundación.

El interrogatorio se extendió por más de cuatro horas. Clinton mostró un tono sereno ante las consultas sobre posibles contactos íntimos con las jóvenes que aparecen en el material del Departamento de Justicia. El representante republicano Nick Langworthy preguntó específicamente si mantuvo sexo con la mujer de la imagen y la respuesta del exmandatario fue negativa.

“Me senté en el jacuzzi durante cinco minutos o lo que fuere, me levanté y me fui a la cama. No sé quién es”, declaró Clinton.

El expresidente desestimó la existencia de relaciones sexuales con mujeres presentadas por el financista o su colaboradora Ghislaine Maxwell. Clinton insistió en su inocencia y reafirmó el distanciamiento del empresario más de una década antes de su muerte en prisión. “No vi nada y no hice nada malo”, enfatizó el exmandatario.

Los detalles de los vuelos humanitarios y la ruptura del vínculo

El testimonio abordó la naturaleza de la relación entre ambos. Clinton conoció a Epstein a través de Larry Summers, entonces secretario del Tesoro, quien lo presentó como un potencial donante para iniciativas contra el VIH/SIDA. El demócrata reconoció el uso del avión privado del empresario para traslados a Asia, África y Europa en misiones humanitarias a principios de la década de 2000, e indicó que el vínculo finalizó tras 2003, momento en el que buscó otras fuentes de financiamiento.

Los congresistas consultaron sobre lugares específicos señalados en la causa. Clinton negó visitas a la isla privada de Epstein en el Caribe y dijo desconocer las 17 entradas del empresario a la Casa Blanca registradas entre 1993 y 2001. Admitió un episodio particular durante un vuelo: recibió un masaje en el cuello de una azafata. La mujer luego se identificó como víctima, aunque sostuvo que no tenía conocimiento de los abusos.

La mención a Donald Trump y el cruce de Hillary

Bill Clinton recordó una conversación con Donald Trump durante un torneo de golf hacia 2002 o 2003. Según su relato, el republicano comentó que pasó grandes momentos con Epstein pero que la amistad se rompió por una disputa inmobiliaria. Trump ofreció versiones públicas sobre el quiebre del vínculo y señaló la expulsión de Epstein de su club Mar-a-Lago por comportamiento indebido. “Me dijo: ‘Sabes, lo pasamos muy bien juntos durante años, pero nos peleamos por un negocio inmobiliario’”, afirmó Clinton.

Hillary Clinton también declaró ante el comité y protagonizó momentos de tensión con los legisladores republicanos. Lauren Boebert comunicó la filtración de una imagen de la exfuncionaria durante la sesión, lo que provocó el enojo de la testigo. Nancy Mace interrogó a la demócrata sobre las fotos de su esposo y pidió su opinión al respecto, pero Hillary calificó las preguntas como insinuaciones irrelevantes.

La ex primera dama solicitó la citación del líder republicano e instó al comité a interrogar a Trump sobre las veces que su nombre figura en los archivos divulgados. La presencia de nombres en los documentos no implica la comisión de un delito y ninguno de los expresidentes enfrenta acusaciones formales por estos hechos.

