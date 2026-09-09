Bryan Ávila: “Estoy orgulloso de haber nacido y crecido en la ciudad de Hialeah”

Bryan Ávila, el candidato a vicegobernador de la fórmula que encabeza Byron Donalds, reivindicó su vínculo con la ciudad de Hialeah. Durante un discurso pronunciado en la Torre de la Libertad, el exsenador aceptó integrar la dupla republicana para las elecciones generales de Florida del 3 de noviembre.

Bryan Ávila y Hialeah: qué dijo sobre la ciudad donde nació

Tras comenzar en español su intervención, transmitida por Forbes, Ávila agradeció a Dios, a su esposa, Cindy, y a sus hijos, Olivia y Brandon. También mencionó a Donalds como “el próximo gobernador del estado de Florida”.

El candidato destacó que nació y creció en Hialeah y reconoció entre los asistentes a miembros de esa comunidad Instagram @bryanavilafl

El candidato centró luego sus palabras en sus orígenes. Además de señalar que nació y creció en Hialeah, reconoció entre los presentes a vecinos y representantes de esa comunidad: “Veo aquí la gente mía de Hialeah”, expresó.

De acuerdo con la Cámara de Representantes de Florida, Ávila nació el 25 de junio de 1984 en esa ciudad. Antes de llegar a la Legislatura estatal, integró la Junta de Planificación y Zonificación de Hialeah entre 2011 y 2014 y la Junta de Becas local entre 2012 y 2014.

La historia de los padres cubanos de Bryan Ávila

En otro tramo de su mensaje, el dirigente republicano recordó que sus padres, Bryan y Rosa María, abandonaron Cuba. Explicó que “huyeron del comunismo” y dejaron atrás su hogar y su negocio porque sabían qué ocurría cuando el gobierno tomaba el control.

Ávila sostuvo que, bajo esas circunstancias, “desaparece la libertad” y el socialismo reemplaza “las oportunidades con la miseria”.

Después explicó que sus padres se instalaron en Florida para poder trabajar, practicar su fe, formar una familia y construir un futuro.

Bryan Ávila: su trayectoria política y académica en Florida

El republicano se graduó de Miami Springs Senior High School en 2002. Obtuvo un título de Asociado en Artes en Miami Dade College, una licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Miami y dos maestrías en la Universidad Internacional de Florida: una en Justicia Penal y otra en Administración Pública.

Entre 2009 y 2014, trabajó como profesor adjunto en Miami Dade College. Posteriormente, enseñó en Broward College. Ávila ganó por primera vez un escaño en la Cámara de Representantes de Florida en 2014 por el Distrito 111, que incluía Hialeah, Hialeah Gardens, Miami Springs y Virginia Gardens.

Durante su paso por ese cuerpo legislativo, fue Majority Deputy Whip entre 2016 y 2018 y presidente pro tempore entre 2020 y 2022.

En 2022, llegó al Senado estatal por el Distrito 39 de Miami-Dade. Renunció a ese puesto el 25 de agosto de 2026, tras ser elegido como compañero de fórmula de Donalds.

El republicano vinculó sus raíces en Florida con la historia de sus padres, quienes abandonaron Cuba y se establecieron en el estado Instagram @bryanavilafl

Qué propone Bryan Ávila junto con Byron Donalds en Florida

Al aceptar la nominación, Ávila definió los objetivos que comparte con el candidato a gobernador. Señaló que ambos buscarán “proteger el sueño de Florida” y luchar por un estado más asequible, comunidades seguras, las familias y la libertad.

Ávila cerró su intervención con otra referencia a la defensa del estado. Afirmó que los floridanos tienen “una libertad que defender y un futuro que proteger” y que la fórmula con Donalds buscará mantener a Florida “libre, fuerte y próspera”.