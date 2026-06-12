Buenas noticias para los latinos: universitarios en Florida podrán estudiar carreras completas en español

La International Lauderdale University (Iluni) compartió a fines de mayo un resumen de su primera ceremonia de graduación en el sur de Florida, con la que otorgó títulos de maestría a 27 profesionales hispanos. En la publicación, la institución remarcó que lleva adelante un modelo académico centrado en programas virtuales impartidos totalmente en español.

La institución con sede administrativa en Fort Lauderdale

A través de un video publicado en redes sociales, la ILUNI compartió detalles de la primera graduación, con alumnos que estudiaron en línea en sus respectivos países y se recibieron en la ciudad de Miami, en Florida. La universidad mantiene su sede administrativa en Fort Lauderdale, pero ahora ofrece una nueva modalidad que, describe la institución, busca derribar barreras de idioma, tiempo y acceso y ampliar el acceso a la educación.

La universidad de Florida que amplió el acceso de hispanos a títulos en español

Los 27 graduados de esta primera cohorte completaron maestrías en Administración de Negocios (MBA), Liderazgo y Gestión del Talento Humano, y Educación para Entornos Virtuales. Además, estuvo integrada principalmente por alumnos de Guatemala y Estados Unidos.

En el condado vecino de Miami-Dade, el 69,1% de los 2,8 millones de residentes se identifica como hispano, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, y más de la mitad de su población nació fuera del país.

El programa que permite a los hispanos estudiar en Florida en línea

En su sitio web oficial, Iluni indica que ofrece cursos en línea para que los hispanos puedan “convertirse en profesionales exitosos”. La institución es parte de la expansión internacional de la Universidad Panamericana de Guatemala, una red educativa que cuenta con más de 23.000 estudiantes activos.

Desde su fundación en 2024, la universidad registró el ingreso de casi 100 estudiantes. Este crecimiento ocurre en un contexto donde el porcentaje de hispanos con títulos universitarios en EE.UU. subió del 13% al 21% en los últimos años, según el Diario de Las Américas.

La Universidad Internacional de Fort Lauderdale, en Florida, ofrece distintos cursos en español que amplían el acceso a la educación a los hispanos ILUNI

Mynor Herrera, presidente de Iluni, abogado y notario guatemalteco con formación en distintas instituciones de prestigio, se refirió a la importancia de acercar la educación a los alumnos.

“El estudiante hispano de hoy no necesita menos exigencia; necesita una estructura que comprenda su realidad, su ritmo de vida y sus metas”, sostuvo al medio citado.

Qué cursos ofrece la universidad de Florida en español

La entidad académica también señala en su página que ofrece las siguientes carreras profesionales y estudios de posgrado:

Grados académicos (Licenciaturas y Maestrías)

Licenciaturas:

Licenciatura en Administración de Empresas.



Licenciatura en Psicología Organizacional.



Licenciatura en Ingeniería Industrial.

Maestrías:

Maestría en Administración de Negocios (MBA).



Maestría en Educación para Entornos Virtuales.



Maestría en Liderazgo y Gestión del Talento Humano

Asimismo, a lo largo de los programas de grado, los estudiantes pueden obtener microcertificaciones en áreas específicas, como negocios y gestión; talento humano y liderazgo; ciencias e ingeniería; y educación y sociales.

La modalidad en línea permite a los hispanos estudiar desde distintas partes y recibirse en Florida Freepik

Los programas están disponibles para estudiantes de diversos países hispanohablantes, como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, entre otros.

Las personas que deseen anotarse en la universidad deben ingresar al sitio web y completar un formulario. Allí, se les piden datos como su nombre completo, teléfono, dirección de correo electrónico, nivel (licenciatura, curso libre o maestría), grado y programa.