Bryan Avila, compañero de fórmula Byron Donalds en Florida: “El socialismo reemplaza las oportunidades en miseria”

Bryan Avila, exsenador del Senado de Florida, aceptó la nominación para convertirse en el próximo vicegobernador del estado si el candidato republicano a la gobernación, Byron Donalds, triunfa en las elecciones generales del 3 de noviembre. Durante su discurso, arremetió contra el socialismo e indicó que su misión será “proteger el sueño floridano”.

El primer discurso de Bryan Avila como compañero de fórmula de Byron Donald

Avila dio su primer discurso en un evento de campaña de Donalds. Allí, expresó su orgullo por haber nacido en Hialeah y destacó la historia de sus padres cubanos más su experiencia frente al comunismo en la isla.

“Mis padres huyeron de la Cuba comunista y dejaron atrás su casa porque sabían lo que pasaba cuando el gobierno tomaba el control y el socialismo convertía una oportunidad en miseria”, dijo.

Bajo esa premisa, prometió que, en caso de ganar los comicios del 3 de noviembre, el socialismo no tendría cabida en Florida. “La libertad es un honor para todos. Así que cuando escucho a los demócratas abrazar el socialismo con tanta ligereza, sé a dónde conlleva”, señaló.

Bryan Avila le prometió a los votantes que, en caso de ganar los comicios generales del 3 de noviembre, el socialismo no estaría presente en Florida Instagram/@bryanavilafl

“Les puedo asegurar que con Byron Donald como gobernador y yo como su vicegobernador, el socialismo nunca encontrará un lugar en el estado. Esta no es simplemente una elección entre dos partidos. Es una decisión entre dos visiones diferentes para los floridanos”, agregó.

Propuestas de Bryan Avila y sus críticas a David Jolly

En el discurso, hizo alusión a su trayectoria como militar y senador al remarcar cómo dichos roles le hicieron ver el liderazgo como el estar presente ante cualquier problemática y la planificación “previo a la tormenta”.

Bryan Avila es capitán en la Guardia Nacional del Ejército de Florida Instagram/@bryanavilafl

“Esas experiencias te enseñan algo que no puedes aprender detrás de un escritorio. Cuando un huracán se acerca a Florida, no importa a qué partido político pertenezcas, porque a los residentes les importa si volverán a tener luz, les importa si habrá alguien allí para ayudarlos”, detalló.

En ese contexto, indicó que su misión central está en “proteger el sueño de Florida”. “Vamos a luchar por un estado más asequible, por comunidades seguras, por nuestras familias y por nuestra libertad”, señaló.

De igual modo, lanzó una dura crítica contra el candidato demócrata por la gobernación, David Jolly. En ese sentido, afirmó que sus políticas representan impuestos elevados, fronteras más débiles e ideologías extremas.

Quién es Bryan Avila, el compañero de fórmula de Byron Donalds

Ávila es un político, militar y académico estadounidense. En 2006 obtuvo la licenciatura de Ciencias Políticas en la Universidad de Miami y luego completó dos maestrías en la Universidad Internacional de Florida (FIU). Una en Administración Pública y otra en Ciencias en Justicia Penal.

This Was Pretty Cool- Yesterday @Bryanavilafl And I Ran Into One Of The Men Who Served Under Bry

Comenzó su carrera política en 2009, cuando se incorporó como miembro activo del Comité Ejecutivo Republicano de Miami-Dade. En 2013 asumió el cargo de vicepresidente en el Comité y, en paralelo, se desempeñó como miembro de la Junta de Planificación y Zonificación de Hialeah (2011-2014) y de la Junta de Becas de la misma ciudad (2012-2014).