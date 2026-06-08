Buenas noticias para los venezolanos: JetBlue anuncia nueva ruta a Caracas desde Florida

JetBlue comunicó su intención oficial de establecer vuelos entre Florida y Caracas. Concretamente, se trata de rutas que conectarán el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, que sirve a la capital de Venezuela.

Cuándo será el primer vuelo de Fort Lauderdale a Caracas de JetBlue

La aerolínea proyecta el inicio de las operaciones hacia la capital venezolana antes de que termine el 2026. Según informó la empresa en un comunicado, la venta de boletos comenzará durante los próximos meses a través de los canales oficiales.

Se espera que los vuelos desde Fort Lauderdale hacia Caracas se efectivicen antes de que termine el 2026 Magnific

El despegue del vuelo inaugural depende de que se aprueben regulaciones de las autoridades gubernamentales de cada país. En ese marco, JetBlue gestiona los trámites administrativos requeridos para recibir la autorización de operaciones en el espacio aéreo de la nación sudamericana.

Los itinerarios programados serán con naves Airbus A320, dotadas con servicios de entretenimiento a bordo y conectividad inalámbrica a internet. Según asegura la agencia, esta nueva ruta facilitará el transporte masivo de pasajeros en una zona con alta presencia de residentes de origen venezolano.

En el sur de Florida: cómo impactará la ruta directa hacia Caracas

La ruta directa hacia Caracas fortalecerá la red de conexiones internacionales de la compañía desde su centro de operaciones principal, en Fort Lauderdale. Esto se debe a que, según sus autoridades, la terminal aérea del Estado del Sol funciona como una “puerta de acceso clave” hacia Latinoamérica y el Caribe.

“El sur de Florida alberga una gran comunidad venezolana, y esta nueva ruta facilitaría la conexión entre familias y seres queridos”, expresó Dave Jehn, vicepresidente de planificación de red y alianzas con aerolíneas de JetBlue.

JetBlue anunció su nueva ruta directa hacia la capital venezolana ante la fuerte demanda de vuelos Gene J. Puskar - AP

En esa línea, la oferta comercial apunta a satisfacer la demanda de viajes con propósitos de reencuentro familiar en el sur de EE.UU. Además, la empresa implementó un programa especial de homologación de beneficios para captar clientes afectados por el cierre de Spirit Airlines.

A través de esa iniciativa, los viajeros con categorías de fidelidad Silver y Gold en la empresa que cesó sus operaciones recientemente podrán solicitar el estatus TrueBlue Mosaic.

Nuevas rutas desde Fort Lauderdale: la expansión de JetBlue

En abril de 2026, JetBlue también ejecutó una ampliación de su cronograma de vuelos que abarca 11 nuevos destinos. De acuerdo con otro informe, la operación total registrará cerca de 130 salidas diarias durante la temporada estacional de verano hacia diversas ciudades de América.

El video del avión de JetBlue que se inclina cuando bajan pasajeros

Esta medida representa un incremento superior al 75% en las frecuencias diarias de la empresa, en comparación con los registros del año 2025. La distribución de los 11 destinos incluye las siguientes localidades en 2026: