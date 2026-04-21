Nuevos vuelos de Florida a Venezuela: cuántos pasajeros entran en un Embraer 175 de American Airlines

La compañía American Airlines ya comenzó a ofrecer boletos para su ruta entre Caracas, Venezuela (CCS) y Miami (MIA), Florida, Estados Unidos. La flota del Embraer de dos clases ofrece una cabina prémium y permite trasladar a más de 70 pasajeros. Los vuelos están disponibles a partir de la fecha de salida del 30 de abril en la página oficial, a un precio que varía según la clase seleccionada.

Cuántos pasajeros entran en un Embraer de American Airlines para los vuelos de Florida a Venezuela

En su sitio web, American Airlines indica que en el Embraer 175, avión elegido para los vuelos de Miami a Caracas, entran un total de 76 personas.

Los pasajeros están distribuidos de la siguiente manera: 12 asientos para la primera clase, 20 para la clase Business y 44 para la clase económica.

El Embraer 175 de American Airlines que va de Florida a Venezuela tiene una capacidad para 76 pasajeros, divididos en tres clases American Airlines

Todas las opciones cuentan con Wi-Fi en la cabina, y la variación principal entre las zonas de la aeronave consiste en el ancho de los asientos.

La capacidad del Embraer 175 difiere de aviones más grandes como el Boeing 737, que puede llevar desde 172 pasajeros hasta 304.

Cómo comprar boletos para los nuevos vuelos de American Airlines que van de Florida a Venezuela

El nuevo servicio se inaugurará el 30 de abril y los boletos se pueden adquirir en aa.com o en la aplicación móvil de American Airlines.

La frecuencia de vuelos prevista es diaria, por lo que habrá varias alternativas en distintas fechas.

Para realizar una compra, las personas pueden ingresar a los medios mencionados y seleccionar Caracas como su destino, con la salida desde el MIA.

Los vuelos serán operados por Envoy, una subsidiaria de propiedad absoluta de American Airlines Group, informó la compañía en un comunicado de prensa.

De este modo, la empresa reanuda sus servicios a Venezuela, suspendidos en 2019.

De acuerdo con la información compartida, comenzó a operar allí en 1987 y se mantuvo como la aerolínea estadounidense con mayor presencia antes de la interrupción.

La compañía American Airlines volverá a operar en Venezuela después de seis años de interrupción American Airlines

“American Airlines fue la primera aerolínea en anunciar sus planes para reanudar los vuelos a Venezuela, y nos sentimos alentados por el progreso que hemos logrado con ambos gobiernos”, declaró Nate Gatten, vicepresidente ejecutivo de American Eagle, Bienes Raíces Corporativos y Asuntos Gubernamentales de American Airlines.

El mensaje de American Airlines como celebración por sus 100 años

Cuánto cuestan los pasajes en los vuelos de American Airlines de Florida a Venezuela

Según datos del sitio de American Airlines, los pasajes de ida y vuelta entre Miami y Caracas parten desde los US$1951 en clase económica y pueden superar los US$3887 en categorías premium, en una consulta realizada para viajar el 1° de mayo de 2026.

Los valores pueden variar según la fecha elegida y otros factores. Por ejemplo, la aerolínea aplica tarifas más elevadas para viajes el 30 de abril.

En tanto, los boletos en clase ejecutiva pueden superar ampliamente los US$3887. Cada alternativa incluye distintos beneficios: