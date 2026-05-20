Confirmado: la aerolínea low cost que sumó ocho nuevas rutas a Florida por menos de US$60 ante el cierre de Spirit Airlines

Ante el cierre de Spirit Airlines a principios de mayo, la aerolínea low cost Allegiant anunció que sumó ocho nuevas rutas a Florida, que estarán disponibles por menos de 60 dólares durante un tiempo limitado. Según informó la empresa, los vuelos comenzarán a operar este otoño y los viajeros podrán obtener puntos para canjear con su compra.

Allegiant suma ocho nuevas rutas a Florida por menos de US$60

La oficina de prensa de Allegiant comunicó el martes la incorporación de ocho nuevas rutas sin escala a Florida. Por tiempo limitado, ofrecerán vuelos de ida desde US$59, junto con 1000 puntos de bonificación del programa de beneficios conocido como Allways Rewards.

“Nuestra misión es ofrecer servicio donde más se necesita, y estas nuevas rutas garantizan que los consumidores puedan seguir disfrutando de precios asequibles a pesar de los cambios en el sector”, expresó Drew Wells, director comercial de la empresa aérea, en alusión al reciente cierre de Spirit Airlines.

Las nuevas rutas a Florida que ofrece Allegiant: vuelos a cuatro ciudades

En el comunicado, la empresa detalló que cuatro de las nuevas rutas de Florida llegarán a Fort Lauderdale, a través del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL):

Vuelos desde Boston, Massachusetts , vía el Aeropuerto Internacional Boston-Logan ( BOS ) desde el 1° de octubre de 2026, con pasajes de ida a partir de US$79.

, vía el Aeropuerto Internacional Boston-Logan ( ) desde el 1° de octubre de 2026, con pasajes de ida a partir de US$79. Omaha, Nebraska , a través del Aeropuerto Eppley de Omaha ( OMA ) , a partir del 2 de octubre de 2026, con tarifas de ida desde US$79.

, a través del Aeropuerto Eppley de Omaha ( ) , a partir del 2 de octubre de 2026, con tarifas de ida desde US$79. Pittsburgh, Pensilvania mediante el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh ( PIT ), disponibles desde el 2 de octubre de 2026, con boletos de ida a partir de US$59.

mediante el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh ( ), disponibles desde el 2 de octubre de 2026, con boletos de ida a partir de US$59. Kansas City, Missouri vía el Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI) a partir del 2 de octubre de 2026, con viajes de ida desde US$79.

Las ocho nuevas rutas anunciadas por Allegiant para Florida ya tienen boletos disponibles @allegiant

A su vez, las nuevas rutas a St. Pete, Florida, a través del Aeropuerto Internacional de St. Pete-Clearwater (PIE) son:

Filadelfia, Pensilvania vía Aeropuerto Internacional de Filadelfia ( PHL ) a partir del 2 de octubre de 2026, con vuelos de ida desde US$59.

vía Aeropuerto Internacional de Filadelfia ( ) a partir del 2 de octubre de 2026, con vuelos de ida desde US$59. Columbia, Missouri a través del Aeropuerto Regional de Columbia (COU) a partir del 19 de noviembre de 2026, con tarifas de ida desde US$69.

Además, también habrá vuelos entre Orlando vía el Aeropuerto Internacional Orlando-Sanford (SFB) y Trenton, Nueva Jersey, mediante el Aeropuerto Trenton-Mercer (TTN). La ruta comenzará a operar el 2 de octubre de 2026 y los viajes de ida tienen un valor de US$59.

Por último, la última ruta mencionada corresponde a Punta Gorda vía el Aeropuerto de Punta Gorda (PGD) y La Crosse, Wisconsin, con el Aeropuerto Regional de La Crosse (LSE). Esta comienza el 1° de octubre de 2026, con tarifas de ida a un precio de US$79.

Cómo comprar un boleto para las nuevas rutas en Florida de Allegiant

La aerolínea low cost indicó en el comunicado compartido que ya están disponibles los boletos para todas las rutas anunciadas. Los días y horarios de vuelo, así como las alternativas a menor costo, se pueden consultar en el sitio web oficial.

La aerolínea low cost Allegiant anunció la incorporación de las ocho nuevas rutas sin escala a Florida, con precios que inician en US$59 para vuelos de ida Allegiant

Para sumar puntos con la compra de sus pasajes, los usuarios deben ingresar a su cuenta de Allways Rewards y reservar un itinerario antes del 18 de junio de 2026 para viajar entre el 1° de octubre de 2026 y el 9 de febrero de 2027.

La compañía agregó que los puntos de bonificación se otorgan dentro de las 72 horas posteriores a la finalización del viaje.