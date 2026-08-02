Casi 150 mil migrantes en Florida con riesgo de perderlo todo y ser deportados a un país en crisis

La Corte Suprema autorizó a fines de junio el avance de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Haití. La decisión afecta de manera inmediata a los migrantes haitianos, quienes consideran que regresar a su país equivaldría a una “sentencia de muerte”.

El temor de los migrantes haitianos en Florida tras la suspensión del TPS

La comunidad haitiana en Florida es una de las más afectadas por la sentencia del máximo tribunal. De acuerdo con Golf Coast, se estima que 361 mil haitianos residen en el Estado del Sol, lo que representa cerca de la mitad de toda la población en EE. UU. De ese total, alrededor de 158 mil cuentan con TPS.

Con ese contexto, la suspensión del beneficio migratorio ha derivado en calles silenciosas en vecindarios como Little Haiti. De acuerdo con CBS News, los haitianos tendrían miedo de salir de sus hogares por temor a ser detenidos.

“Simplemente se han quedado en casa, manteniéndose alejados de los problemas”, dijo el dueño de una tienda en Miami.

También existe una preocupación generalizada ante informes de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) planea intensificar los arrestos y deportaciones de haitianos. Por este motivo, residentes de Miami vigilan de forma constante sus celulares en busca de noticias sobre avistamientos de agentes.

“Cuando se produzcan las redadas, la comunidad se unirá para hacerles frente”, dijo el empresario.

“Mi último recurso”: el caso que refleja la incertidumbre de los haitianos

Para los migrantes haitianos por el TPS, la idea de ser deportados a su país de origen representa una “sentencia de muerte” por la violencia de las pandillas, la anarquía y la falta de un gobierno electo.

Casou, una mujer de 34 años, huyó de Haití tras ser amenazada por una pandilla Odelyn Joseph - AP

Un ejemplo de ello es el caso de Casou, una mujer de 34 años que era enfermera de partos en el barrio de Bel-Air, Puerto Príncipe.

En 2018 huyó a Estados Unidos después de que pandillas armadas (a quienes llama “bandidos”) saquearan su casa y la amenazaran con quitarle la vida.

“Quería vivir en mi país”, dijo en diálogo con el Miami Herald. “Irme fue mi último recurso”.

Su madre, quien se quedó en Haití, fue golpeada casi hasta la muerte por criminales poco después de que Casou se fuera. En su última conversación antes de morir el año pasado, le suplicó a su hija que no volviera.

Tras el anuncio del fin del TPS, Casou perdió su empleo legal como recepcionista y se enfrenta a un desalojo "inminente" Odelyn Joseph - AP

“No vuelvas a Haití, por favor”, recordó que le suplicaba su madre. “Pase lo que pase, no vuelvas”.

Tras el anuncio del fin del TPS, Casou perdió su empleo legal como recepcionista. Hasta el momento enfrenta un desalojo inminente al no poder reunir los US$1600 de su alquiler y vive bajo el miedo constante de las redadas del ICE.

La alternativa que buscan los migrantes haitianos al perder el TPS

La falta de estatus podría obligar a los haitianos a solicitar asilo como última opción legal para quedarse en Estados Unidos. Sin embargo, esto podría colapsar aún más las cortes de inmigración.

Según Spectrum News, en Florida existen tres millones de casos de inmigración pendientes, por lo que un flujo de nuevas solicitudes retrasaría las resoluciones por años.

“Muchos de ellos podrían verse obligados a solicitar asilo en Estados Unidos, ya que no tenían que hacerlo mientras estaban bajo el TPS”, dijo el abogado de inmigración Arturo Ríos.

“Puede que ahora no les quede otra opción y eso solo va a ejercer más presión sobre un sistema de inmigración que ya está sobrecargado”.