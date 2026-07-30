Qué está pasando con el TPS: el DHS lo da por terminado, pero persisten dudas legales

Unos 350 mil migrantes haitianos y sus empleadores enfrentan incertidumbre después de que el gobierno federal diera por terminado el Estatus de Protección Temporal para Haití el 27 de julio. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) dejó de reconocer la extensión automática de determinados permisos laborales, aunque abogados consultados por medios estadounidenses señalan que todavía quedan pasos procesales en el tribunal inferior tras el fallo de la Corte Suprema.

Qué dice el DHS sobre el TPS para Haití

Según consta en una alerta publicada por el Uscis, la administración considera que la decisión del máximo tribunal le permitió avanzar con la cancelación del beneficio migratorio.

El organismo recordó que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, concluyó, tras revisar las condiciones del país y consultar con otras agencias federales, que Haití ya no reunía los requisitos para mantener esa protección migratoria.

Por qué algunos abogados cuestionan cómo se ejecutó la finalización del TPS

Abogados especializados en inmigración consideran que el proceso judicial aún no concluyó. Amy Peck, directora del área de inmigración del estudio jurídico Jackson Lewis, explicó a The Washington Post que continúa vigente una medida cautelar de alcance nacional y que el tribunal de primera instancia todavía debe emitir la resolución que formalice la aplicación del fallo de la Corte Suprema.

“La orden judicial nacional sigue vigente. El tribunal inferior todavía debe emitir una orden que implemente la decisión de la Corte Suprema”, afirmó la abogada.

Un portavoz del DHS rechazó esa interpretación y sostuvo que algunos tribunales inferiores demoran la ejecución de una decisión ya adoptada por el máximo tribunal. Además, aseguró: “Los haitianos con TPS no pueden ni podrán quedarse en Estados Unidos”.

Abogados especializados en inmigración consideran que el proceso judicial aún no concluyó (AP Foto/Lynne Sladky, Archivo) Lynne Sladky - AP

La incertidumbre por el TPS ya impacta en trabajadores y empleadores

La falta de una definición judicial comenzó a generar consecuencias. De acuerdo con The Washington Post, algunas empresas despidieron a trabajadores haitianos después de interpretar que el TPS había expirado y luego los reincorporaron. Otras optaron por retirarlos temporalmente de sus turnos sin goce de sueldo o finalizar la relación laboral ante la incertidumbre sobre su autorización para trabajar.

y luego los reincorporaron. Otras optaron por o finalizar la relación laboral ante la incertidumbre sobre su autorización para trabajar. La situación también preocupa a organizaciones que brindan asistencia legal a inmigrantes. Erik Crew, abogado de Haitian Bridge Alliance, aseguró que el DHS publica activamente información falsa. Por otro lado, advirtió que esa situación dificulta que los beneficiarios conozcan con certeza cuáles son sus derechos.

Qué resolvió la Corte Suprema sobre el TPS

El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de EE.UU. autorizó a la administración Trump a avanzar con la cancelación del TPS para ciudadanos de Haití y Siria, al considerar que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional sobre estas designaciones humanitarias no puede ser revisada por los tribunales.

El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración Trump a avanzar con la cancelación del TPS para ciudadanos de Haití y Siria (AP foto/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

Sin embargo, el expediente todavía permanece en el tribunal federal de primera instancia. Ese juzgado aún debe emitir la resolución necesaria para que la medida quede formalmente implementada.