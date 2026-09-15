Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el martes 15 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas probables.

La probabilidad de precipitación de 71%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas probables.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 2 a 10 mph, Este

: 2 a 10 mph, Este Probabilidad de precipitación : 71%

: 71% Pronóstico: chaparrones y tormentas probables

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 67%.

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 90%.

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación : 70%.

: 70%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 79%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 75%.

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 77%.

: 77%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 77%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 83%.

: 83%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 76%.