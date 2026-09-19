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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre
Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre Andriy Blokhin - Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 75 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 77%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 8 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 77%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El sábado 19 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 77%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 77%.

El domingo 20 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 93%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 93%.

El lunes 21 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 76%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 86%.

El martes 22 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 83%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El miércoles 23 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 79%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 79%.

El jueves 24 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 82%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 82%.

El viernes 25 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 76%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 76%.
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