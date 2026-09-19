Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 75 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 77%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 3 a 8 mph, Este

: 3 a 8 mph, Este Probabilidad de precipitación : 77%

: 77% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 77%.

: 77%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 77%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 93%.

: 93%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 93%.

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 86%.

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 83%.

: 83%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 79%.

: 79%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 79%.

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 82%.

: 82%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 82%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 76%.