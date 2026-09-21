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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre
Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 78 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 76%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 76%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El lunes 21 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 79%.

El martes 22 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.

El miércoles 23 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 90%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 79%.

El jueves 24 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.

El viernes 25 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.

El sábado 26 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El domingo 27 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
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