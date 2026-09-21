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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 78 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 76%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Fort lauderdale
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 76%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 79%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 90%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 79%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.
El sábado 26 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.
El domingo 27 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
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