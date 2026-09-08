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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el martes 8 de septiembre la temperatura rondará entre 80 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 41%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 8 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Fort lauderdale
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 8 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 41%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
El miércoles 9 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
El jueves 10 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
El viernes 11 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
El sábado 12 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
El domingo 13 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.
LA NACION