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Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el martes 18 de agosto la temperatura rondará entre 80 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 10%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Hialeah
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 10%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 31%.
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
El jueves 20 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.
El viernes 21 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El sábado 22 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 31%.
El domingo 23 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El lunes 24 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
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