1
Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 79%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Hialeah
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 7 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 79%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 79%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 79%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 90%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 87%.
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 79%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 88%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 90%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 90%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 83%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 91%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 85%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 85%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 78%.
- A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 78%.
LA NACION
Más leídas
- 2
¿Vivir en un Dolce & Gabbana? La marca italiana de lujo tendrá su torre de US$160 millones en Puerto Madero
- 3
Vuelve Millwall-West Ham: 14 años después, el clásico de los muelles que se convirtió en leyenda del hooliganismo
- 4
Una aplicación de movilidad elimina la comisión para los taxistas: en qué ciudades estará disponible