Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 1 de agosto la temperatura rondará entre 76 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 89%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 3 a 10 mph, Sur

: 3 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 89%

: 89% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Jacksonville, Florida

El sábado 1 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 89%.

: 89%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.

El domingo 2 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.