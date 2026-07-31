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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 1 de agosto la temperatura rondará entre 76 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 89%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 89%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en Jacksonville, Florida
El sábado 1 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 89%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.
El domingo 2 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.
LA NACION
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