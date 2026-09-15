Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el martes 15 de septiembre la temperatura rondará entre 77 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 65%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 20 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 3 a 20 mph, Noreste

: 3 a 20 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 65%

: 65% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 20 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 20 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 18 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 20 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 52%.

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 52%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 57%.

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 54%.