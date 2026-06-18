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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio Fort Lauderdale Downtown Development Authority

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el jueves 18 de junio la temperatura rondará entre 78 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 42%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Jacksonville

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 12 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 42%
  • Pronóstico: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El jueves 18 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 36%.

Juneteenth 19 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El sábado 20 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 55%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 81%.

El domingo 21 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 22 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 23 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El miércoles 24 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 45%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 45%.
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