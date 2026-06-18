Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el jueves 18 de junio la temperatura rondará entre 78 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 42%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 12 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 42%
- Pronóstico: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El jueves 18 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 36%.
Juneteenth 19 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.
El sábado 20 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 81%.
El domingo 21 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.
El lunes 22 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El martes 23 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 33%.
El miércoles 24 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 45%.
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