Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el jueves 18 de junio la temperatura rondará entre 78 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 42%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 5 a 12 mph, Suroeste

: 5 a 12 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 42%

: 42% Pronóstico: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 36%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 81%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 22 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El miércoles 24 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 45%.