El ICE traslada detenidos de Alligator Alcatraz por la temporada de huracanes: qué se sabe hoy
La agencia cambió de lugar a migrantes que estaban en el polémico centro de detención de Florida; DeSantis dijo que el predio nunca fue pensado como permanente
- 3 minutos de lectura'
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó el martes 16 de junio el traslado de detenidos desde el centro migratorio de Florida conocido como Alligator Alcatraz hacia otras instalaciones. La agencia atribuyó la medida a razones de seguridad ante la temporada de huracanes, aunque no precisó cuántas personas fueron reubicadas ni los destinos.
¿Por qué el ICE trasladó a detenidos de Alligator Alcatraz?
En un comunicado enviado a NBC Miami, el ICE explicó que, “al entrar en la temporada de huracanes”, la agencia y el estado de Florida trasladaron a los inmigrantes detenidos “por su seguridad”.
Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue consultado el martes sobre el estatus del centro durante una conferencia de prensa. El mandatario explicó que Florida no decide qué detenidos son enviados allí, ya que esa definición corresponde al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
DeSantis sostuvo que, si el DHS deja de derivar personas al establecimiento, Florida no mantendrá por su cuenta ese flujo de detenidos. En ese sentido, remarcó que el predio “nunca estuvo pensado para ser permanente”. El gobernador también aclaró que, según el último informe que recibió, la instalación aún no estaba vacía.
El centro fue abierto por la administración estatal de Florida
La administración de DeSantis abrió el centro de detención en julio del año pasado para respaldar la ofensiva migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump. El establecimiento funciona en una pista aérea remota dentro de Big Cypress National Preserve.
DeSantis sostuvo que, cuando se puso en marcha, la previsión era que la necesidad operativa durara “de seis meses a un año”. De acuerdo con sus declaraciones, el estado recibe reembolsos del gobierno federal por más de US$600 millones vinculados con el centro.
NBC Miami señaló que el establecimiento quedó en medio de denuncias relacionadas con su funcionamiento. En abril, una corte federal de apelaciones permitió que el centro siguiera abierto al bloquear una orden de una instancia inferior que exigía reducir gradualmente sus operaciones por el litigio ambiental contra la instalación.
Las denuncias por las condiciones dentro de Alligator Alcatraz
Alligator Alcatraz también quedó bajo cuestionamientos por denuncias sobre las condiciones internas. De acuerdo con un informe de The Guardian publicado a inicios de este mes, más de media docena de detenidos afirmaron en una llamada telefónica a Workers Circle, un grupo de defensa de inmigrantes, que guardias les negaron comida y agua potable para presionarlos a firmar documentos en inglés que dijeron no comprender.
Uno de los afectados indicó que les habían retirado el agua y que no querían entregarles más. A su vez, afirmó que todavía no habían comido a las 13.30 hs y que las autoridades buscaban que firmaran “un documento en inglés” que no entendían.
El Departamento de Manejo de Emergencias de Florida, que supervisa la operación del lugar con guardias privados, había negado previamente maltratos o abusos contra detenidos. En una declaración del 29 de mayo, Stephanie Hartman, directora de comunicaciones del organismo, informó que las instalaciones médicas y el personal, incluida una farmacia, están disponibles las 24 horas para las personas detenidas.
Otras noticias de Agenda EEUU
Les da 30 días. La ley SB 1808 firmada por DeSantis que obliga a los hospitales a devolver sobrepagos a pacientes en Florida
En directo. A qué hora de EE.UU. juega Colombia vs. Uzbekistán, hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026
Horario y cortes de calles. Mamdani confirma el desfile de los Knicks el jueves por Broadway
- 1
“Drogas, sexo y menores”: una nueva testigo complica a la dueña del auto en el que trasladaron el cadáver de Agostina Vega
- 2
El Gobierno envía señales de que Adorni tiene las horas contadas para evitar que sesione el Senado
- 3
Javier Milei se recluyó y no tuvo actividades públicas desde la entrevista en la que Adorni admitió haber ocultado US$500.000
- 4
Messi, el jugador récord, el capitán leyenda, el hombre sensible