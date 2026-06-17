El ICE traslada detenidos de Alligator Alcatraz por la temporada de huracanes: qué se sabe hoy

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó el martes 16 de junio el traslado de detenidos desde el centro migratorio de Florida conocido como Alligator Alcatraz hacia otras instalaciones. La agencia atribuyó la medida a razones de seguridad ante la temporada de huracanes, aunque no precisó cuántas personas fueron reubicadas ni los destinos.

¿Por qué el ICE trasladó a detenidos de Alligator Alcatraz?

En un comunicado enviado a NBC Miami, el ICE explicó que, “al entrar en la temporada de huracanes”, la agencia y el estado de Florida trasladaron a los inmigrantes detenidos “por su seguridad”.

Ron DeSantis afirmó que Florida no define qué detenidos son derivados al centro migratorio https://cis.org/

Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue consultado el martes sobre el estatus del centro durante una conferencia de prensa. El mandatario explicó que Florida no decide qué detenidos son enviados allí, ya que esa definición corresponde al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

DeSantis sostuvo que, si el DHS deja de derivar personas al establecimiento, Florida no mantendrá por su cuenta ese flujo de detenidos. En ese sentido, remarcó que el predio “nunca estuvo pensado para ser permanente”. El gobernador también aclaró que, según el último informe que recibió, la instalación aún no estaba vacía.

El centro fue abierto por la administración estatal de Florida

La administración de DeSantis abrió el centro de detención en julio del año pasado para respaldar la ofensiva migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump. El establecimiento funciona en una pista aérea remota dentro de Big Cypress National Preserve.

DeSantis sostuvo que, cuando se puso en marcha, la previsión era que la necesidad operativa durara “de seis meses a un año”. De acuerdo con sus declaraciones, el estado recibe reembolsos del gobierno federal por más de US$600 millones vinculados con el centro.

NBC Miami señaló que el establecimiento quedó en medio de denuncias relacionadas con su funcionamiento. En abril, una corte federal de apelaciones permitió que el centro siguiera abierto al bloquear una orden de una instancia inferior que exigía reducir gradualmente sus operaciones por el litigio ambiental contra la instalación.

Las denuncias por las condiciones dentro de Alligator Alcatraz

Alligator Alcatraz también quedó bajo cuestionamientos por denuncias sobre las condiciones internas. De acuerdo con un informe de The Guardian publicado a inicios de este mes, más de media docena de detenidos afirmaron en una llamada telefónica a Workers Circle, un grupo de defensa de inmigrantes, que guardias les negaron comida y agua potable para presionarlos a firmar documentos en inglés que dijeron no comprender.

Uno de los afectados indicó que les habían retirado el agua y que no querían entregarles más. A su vez, afirmó que todavía no habían comido a las 13.30 hs y que las autoridades buscaban que firmaran “un documento en inglés” que no entendían.

Los detenidos denunciaron a principio de este mes falta de comida, agua potable y presión para firmar documentos en inglés amnestyusa.org

El Departamento de Manejo de Emergencias de Florida, que supervisa la operación del lugar con guardias privados, había negado previamente maltratos o abusos contra detenidos. En una declaración del 29 de mayo, Stephanie Hartman, directora de comunicaciones del organismo, informó que las instalaciones médicas y el personal, incluida una farmacia, están disponibles las 24 horas para las personas detenidas.