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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre
Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre Facebook/City of Hialeah

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 75 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 52%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Jacksonville

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 10 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 52%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El sábado 19 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 52%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 52%.

El domingo 20 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 57%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 57%.

El lunes 21 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 70%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 66%.

El martes 22 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 65%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 65%.

El miércoles 23 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 64%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El jueves 24 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 51%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El viernes 25 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 44%.
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