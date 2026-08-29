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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de agosto
Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de agosto City of Hialeah - Municipal Government

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 75 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 48%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 48%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El sábado 29 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El domingo 30 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 53%.

El lunes 31 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 38%.

El martes 1 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 32%.

El miércoles 2 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El jueves 3 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.

El viernes 4 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
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