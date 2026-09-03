1
Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el jueves 3 de septiembre la temperatura rondará entre 76 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 17%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 8 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 8 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 17%
- Pronóstico: soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El jueves 3 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 32%.
El viernes 4 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 78%.
El sábado 5 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 46%.
El domingo 6 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
Labor Day 7 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 64%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 64%.
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
El miércoles 9 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
LA NACION
Más leídas
- 2
El juez Ercolini condenó a un exfuncionario de la AFIP por ocultar bienes en Estados Unidos
- 3
La impactante demostración de fuerza de Chile en Magallanes tras la tensión con la Argentina y en medio de la caída de Kast
- 4
Renunció un funcionario del gobierno de Neuquén luego de que su hijo durmiera en un colegio por una disputa familiar