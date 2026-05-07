Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de mayo

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el jueves 7 de mayo la temperatura rondará entre 65 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 14 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 7 a 14 mph, Suroeste

: 7 a 14 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 18%

: 18% Pronóstico: parcialmente soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.