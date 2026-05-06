Un hot dog de US$100 en Miami: qué lleva, a qué sabe y por qué los clientes pagan una fortuna

El Hard Rock Stadium de Miami ya no solo llama la atención por los distintos eventos que se llevan a cabo en el recinto, sino porque allí también venden un hot dog de 100 dólares. Más allá de que la decisión de comprar es subjetiva de cada cliente, se pueden conocer de antemano los detalles del producto para comprender por qué tantas personas están dispuestas a pagar el precio.

El hot dog con oro y caviar que se vende en Miami por US$100

Chèvre, que se autodenomina como la mejor quesería del mundo, cuenta con un local en el Hard Rock Stadium de Miami donde promociona su Golden Glizzy, un producto gastronómico de lujo.

Golden Glizzy, el hot dog de US$100 que se vende en Miami

De acuerdo con el portal de Golden Goat, la marca de caviar de Chèvre, el precio de este hot dog responde a que la salchicha está hecha de carne Wagyu australiana y se sirve en un croissant laminado de Ficelle Bakery, que se presenta como de textura crujiente y dulzor sutil.

Además, el producto también tiene mascarpone y crème fraîche. El toque final consiste en agregar una lata completa de Golden Goat Caviar y una pizca de hojuelas de oro comestible.

Para probarlo, los interesados deben acercarse al local de Chévre, en el Piper-Heidsieck Champagne Garden, en la zona de las fuentes del Hard Rock Stadium, en la ciudad de Florida.

Qué dicen expertos gastronómicos sobre el hot dog de oro y caviar en Miami

Más allá de la justificación del precio del Golden Glizzy por sus exclusivos ingredientes, y de que la valoración final de su sabor depende de cada paladar, diversos especialistas en gastronomía están de acuerdo en que es un acierto culinario.

Chèvre creó el Golden Glizzy, el hot dog de US$100 que se vende en Miami Instagram Chevremiami

Un artículo en The New York Times asegura que el hot dog es sabroso, al punto que el crítico gastronómico que lo escribió afirma que la carne Wagyu es una de las mejores que probó. En ese sentido, destacó la inclusión del queso mascarpone y detalló que el caviar aporta un toque salado que crea una buena combinación.

Con respecto a las hojuelas de oro, el autor de la reseña gastronómica manifestó que no hacen ningún aporte al sabor, pero que suman a la presentación y le dan al hot dog una apariencia destacada.

El hot dog que rompe las reglas del caviar

Según el portal de Golden Goat Caviar, el Golden Glizzy comenzó como un concepto culinario lúdico y audaz, pero rápidamente llamó la atención. Keith Glickman, socio gerente de la marca, asegura que una de las razones del éxito del hot dog es que el caviar está de moda, aunque la intención es ir más allá de una tendencia pasajera.

Su propuesta es demostrar que el caviar premium puede presentarse en contextos nuevos e inesperados sin que pierda su esencia. De hecho, Glickman compartió que antes de llegar al concepto final exploraron otras posibilidades como hot dogs en miniatura y empanadas de caviar.

La intención de la marca es incluir el caviar en todo tipo de platos Instagram Chevremiami

El combo de US$210 que incluye el hot dog de lujo

Aunque está disponible de manera individual por US$100, de acuerdo con The New York Times, el Golden Glizzy puede adquirirse en un combo que incluye un sándwich especial, también con ingredientes de lujo.

Por un precio de US$210 se entrega también el Gold-Digger Sándwich, una preparación que, en opinión del autor, no vale la pena. Según su reseña, la mayonesa de trufa es la protagonista del plato y todo lo demás es secundario.