PNC de la Anses: cuándo se cobran las Pensiones no Contributivas de mayo 2026
Los pagos de haberes se ubican en la segunda semana del mes; cuáles son las fechas para cada terminación de DNI y cómo se distribuye el bono previsional
- 3 minutos de lectura'
Los titulares de las PNC (Pensiones no Contributivas) que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), pueden consultar la fecha de pago de esta prestación y saber con exactitud cuándo se cobran las pensiones de mayo 2026.
Las PNC tienen en el quinto mes del año un reajuste del 3,38%, en concordancia con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%. Para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Las PNC habitualmente se acreditan en la segunda semana de cada mes según la terminación del DNI de sus titulares y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH, dan inicio al cronograma de pagos del organismo previsional, que realiza las entregas de acuerdo a la terminación del DNI.
Cuándo se cobran las PNC de mayo de 2026
|<b>Terminación de DNI</b>
|<b>Fecha de Pago</b>
0 y 1
11 de mayo
2 y 3
12 de mayo
4 y 5
13 de mayo
6 y 7
14 de mayo
8 y 9
15 de mayo
Cuál es el monto de las pensiones en mayo de 2026
A continuación figuran los montos de mayo con la actualización mensual, diferenciados según el tipo de pensión, y con la inclusión del bono previsional completo:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
PNC (Invalidez/Vejez)
$275.221,87
$70.000
$345.221,87
PNC (madres de siete o más hijos)
$393.174,10
$70.000
$463.174,10
PUAM
$314.539,27
$70.000
$384.539,27
Jubilación mínima
$393.174,10
$70.000
$463.174,10
Jubilación máxima
$2.645.689,40
-
$2.645.689,40
Cómo cobran el bono los titulares de PNC
El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado de manera completa a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $463.174,10.
Quiénes cobran las PNC
De acuerdo a la información oficial que está disponible en el sitio de Casa Rosada, las Pensiones No Contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a grupos vulnerables o especiales.
Actualmente, existen cuatro tipos de pensiones:
- Pensión No Contributiva por Invalidez
- Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos
- Pensión No Contributiva por Vejez
- Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675)
Según los registros de esta prestación, las cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez.
- 1
La minería en su mejor momento histórico: récord de exportaciones, consenso político y una apuesta grande si la Corte falla a favor
- 2
“Fracasó”: más de 200 bodegas respaldaron el cierre de un programa y el final de aportes obligatorios
- 3
“Aberración”: Sturzenegger celebró el fin de un programa vitivinícola que “el Estado regalaba a los privados” y financiaba a una entidad
- 4
Las reservas brutas se acercan a US$46.000 millones, pero las netas vuelven a ser negativas