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PNC de la Anses: cuándo se cobran las Pensiones no Contributivas de mayo 2026

Los pagos de haberes se ubican en la segunda semana del mes; cuáles son las fechas para cada terminación de DNI y cómo se distribuye el bono previsional

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El esquema de pagos de las Pensiones no Contributivas de mayo
El esquema de pagos de las Pensiones no Contributivas de mayoGetty Images

Los titulares de las PNC (Pensiones no Contributivas) que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), pueden consultar la fecha de pago de esta prestación y saber con exactitud cuándo se cobran las pensiones de mayo 2026.

La Anses difundió el calendario de pagos del mes
La Anses difundió el calendario de pagos del mesFreepik

Las PNC tienen en el quinto mes del año un reajuste del 3,38%, en concordancia con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%. Para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Las PNC habitualmente se acreditan en la segunda semana de cada mes según la terminación del DNI de sus titulares y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH, dan inicio al cronograma de pagos del organismo previsional, que realiza las entregas de acuerdo a la terminación del DNI.

Cuándo se cobran las PNC de mayo de 2026

<b>Terminación de DNI</b><b>Fecha de Pago</b>
0 y 1
11 de mayo
2 y 3
12 de mayo
4 y 5
13 de mayo
6 y 7
14 de mayo
8 y 9
15 de mayo

Cuál es el monto de las pensiones en mayo de 2026

A continuación figuran los montos de mayo con la actualización mensual, diferenciados según el tipo de pensión, y con la inclusión del bono previsional completo:

Tipo de jubilación o pensiónHaber con aumentoBonoTotal a cobrar
PNC (Invalidez/Vejez)
$275.221,87
$70.000
$345.221,87
PNC (madres de siete o más hijos)
$393.174,10
$70.000
$463.174,10
PUAM
$314.539,27
$70.000
$384.539,27
Jubilación mínima
$393.174,10
$70.000
$463.174,10
Jubilación máxima
$2.645.689,40
-
$2.645.689,40

Cómo cobran el bono los titulares de PNC

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado de manera completa a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Las fechas de pago de mayo para pensionados de la Anses
Las fechas de pago de mayo para pensionados de la Anses

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $463.174,10.

Quiénes cobran las PNC

De acuerdo a la información oficial que está disponible en el sitio de Casa Rosada, las Pensiones No Contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a grupos vulnerables o especiales.

Actualmente, existen cuatro tipos de pensiones:

  • Pensión No Contributiva por Invalidez
  • Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos
  • Pensión No Contributiva por Vejez
  • Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675)

Según los registros de esta prestación, las cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez.

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