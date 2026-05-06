Adiós temporal a Costco en Florida: el cierre masivo de tiendas programado para mayo 2026
El feriado federal del 25 de mayo obligará a la cadena a suspender operaciones en todo el territorio, en línea con su política oficial en Estados Unidos
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El calendario comercial de Estados Unidos tiene fechas clave que alteran por completo la rutina de compras, y una de ellas provocará una pausa total en una de las cadenas más populares. En mayo de 2026, los clientes de Costco en Florida deberán reorganizar sus planes, ya que todas sus sucursales bajarán sus persianas durante una jornada específica. Aunque se trata de un cierre temporal, el alcance será masivo.
Costco cerrará en el Memorial Day 2026
- Según la información oficial publicada por la propia compañía en su sitio web, Costco mantiene una política clara respecto a determinados feriados en Estados Unidos.
- La empresa confirma que todos sus almacenes en el país norteamericano cierran en fechas puntuales del calendario, entre ellas el Memorial Day, que en 2026 se celebrará el 25 de mayo.
Este día forma parte de un grupo selecto de jornadas en las que la cadena interrumpe completamente sus operaciones. De acuerdo con la fuente corporativa, los cierres incluyen:
- Año Nuevo
- Domingo de Pascua
- Memorial Day
- Día de la Independencia
- Día del Trabajo
- Día de Acción de Gracias
- Navidad
Lista de tiendas que no abrirán el 25 de mayo en Florida
El impacto en Florida es particularmente significativo debido a la gran cantidad de sucursales que operan en el estado.
En total, 35 tiendas de Costco permanecerán cerradas durante ese lunes, lo que implica una interrupción total del servicio en ciudades clave.
Las ubicaciones afectadas son:
- Altamonte Springs
- Boca Raton
- Bradenton
- Brandon
- Clearwater
- Clermont
- Coral Springs
- Davie
- Daytona
- East Jacksonville
- East Orlando
- Estero
- Fort Myers
- Kendall
- Lantana
- Melbourne
- Miami
- Miami Lakes
- North Miami
- Naples
- North Port
- Palm Beach Gardens
- Pembroke Pines
- Pompano
- Royal Palm Beach
- South Orlando
- Sarasota Mall
- St. Augustine
- Stuart
- Tallahassee
- The Villages
- West Jacksonville
- West Tampa
- Wesley Chapel
Memorial Day en EE.UU.: por qué la mayoría de comercios abre y Costco no
De acuerdo con un informe de Associated Press (AP) publicado en 2025, el Memorial Day tiene un peso significativo en la actividad económica del país norteamericano.
Aunque originalmente fue establecido para honrar a los soldados caídos —y desde 1971 se celebra el último lunes de mayo como feriado federal—, con el paso del tiempo se transformó en uno de los fines de semana más importantes para el comercio y el turismo.
Desde AP explicaron que, a diferencia de Costco, “la gran mayoría de los minoristas permanecen abiertos, muchos intentando atraer clientes con grandes promociones”.
Esto genera un contraste marcado: mientras numerosos comercios aprovechan el flujo de consumidores, la cadena de almacenes opta por cerrar completamente sus puertas.
Qué servicios cierran en EE.UU. durante Memorial Day y cómo impacta el feriado
El cierre no se limita al ámbito minorista. Durante el Memorial Day, diversas instituciones y servicios interrumpen sus actividades habituales:
- Oficinas gubernamentales, tribunales y escuelas permanecen cerrados
- Bancos y mercados bursátiles no operan
- Servicios postales y entregas presentan limitaciones
Sin embargo, el sector comercial en general sigue activo, lo que resalta aún más la decisión de Costco de no operar en esa fecha.
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