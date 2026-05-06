Adiós temporal a Costco en Florida: el cierre masivo de tiendas programado para mayo 2026

El calendario comercial de Estados Unidos tiene fechas clave que alteran por completo la rutina de compras, y una de ellas provocará una pausa total en una de las cadenas más populares. En mayo de 2026, los clientes de Costco en Florida deberán reorganizar sus planes, ya que todas sus sucursales bajarán sus persianas durante una jornada específica. Aunque se trata de un cierre temporal, el alcance será masivo.

Costco cerrará en el Memorial Day 2026

Según la información oficial publicada por la propia compañía en su sitio web, Costco mantiene una política clara respecto a determinados feriados en Estados Unidos.

en Estados Unidos. La empresa confirma que todos sus almacenes en el país norteamericano cierran en fechas puntuales del calendario, entre ellas el Memorial Day, que en 2026 se celebrará el 25 de mayo.

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Este día forma parte de un grupo selecto de jornadas en las que la cadena interrumpe completamente sus operaciones. De acuerdo con la fuente corporativa, los cierres incluyen:

Año Nuevo

Domingo de Pascua

Memorial Day

Día de la Independencia

Día del Trabajo

Día de Acción de Gracias

Navidad

Lista de tiendas que no abrirán el 25 de mayo en Florida

El impacto en Florida es particularmente significativo debido a la gran cantidad de sucursales que operan en el estado.

En total, 35 tiendas de Costco permanecerán cerradas durante ese lunes, lo que implica una interrupción total del servicio en ciudades clave.

En Florida, Costco cerrará sus puertas durante el Memorial Day Freepick

Las ubicaciones afectadas son:

Altamonte Springs

Boca Raton

Bradenton

Brandon

Clearwater

Clermont

Coral Springs

Davie

Daytona

East Jacksonville

East Orlando

Estero

Fort Myers

Kendall

Lantana

Melbourne

Miami

Miami Lakes

North Miami

Naples

North Port

Palm Beach Gardens

Pembroke Pines

Pompano

Royal Palm Beach

South Orlando

Sarasota Mall

St. Augustine

Stuart

Tallahassee

The Villages

West Jacksonville

West Tampa

Wesley Chapel

Memorial Day en EE.UU.: por qué la mayoría de comercios abre y Costco no

De acuerdo con un informe de Associated Press (AP) publicado en 2025, el Memorial Day tiene un peso significativo en la actividad económica del país norteamericano.

Aunque originalmente fue establecido para honrar a los soldados caídos —y desde 1971 se celebra el último lunes de mayo como feriado federal—, con el paso del tiempo se transformó en uno de los fines de semana más importantes para el comercio y el turismo.

Desde AP explicaron que, a diferencia de Costco, “la gran mayoría de los minoristas permanecen abiertos, muchos intentando atraer clientes con grandes promociones”.

Esto genera un contraste marcado: mientras numerosos comercios aprovechan el flujo de consumidores, la cadena de almacenes opta por cerrar completamente sus puertas.

Tarjeta de miembro de Costco

Qué servicios cierran en EE.UU. durante Memorial Day y cómo impacta el feriado

El cierre no se limita al ámbito minorista. Durante el Memorial Day, diversas instituciones y servicios interrumpen sus actividades habituales:

Oficinas gubernamentales, tribunales y escuelas permanecen cerrados

Bancos y mercados bursátiles no operan

Servicios postales y entregas presentan limitaciones

Sin embargo, el sector comercial en general sigue activo, lo que resalta aún más la decisión de Costco de no operar en esa fecha.