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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 6 de julio al 10 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 6 de julio al 10 de julio
Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 6 de julio al 10 de julio Andriy Blokhin - Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el lunes 6 de julio la temperatura rondará entre 78 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 42%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 42%
  • Pronóstico: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El lunes 6 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 42%.

El martes 7 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 31%.

El miércoles 8 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El jueves 9 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.

El viernes 10 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
LA NACION
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