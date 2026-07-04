Ron DeSantis recordó a los dos presidentes de EE.UU. que murieron un 4 de julio con horas de diferencia

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, recordó una de las coincidencias más sorprendentes de la historia de Estados Unidos al referirse a John Adams y Thomas Jefferson, dos expresidentes que fallecieron el mismo día, el 4 de julio de 1826, cuando el país celebraba el 50º aniversario de la Declaración de Independencia.

Qué dijo Ron DeSantis sobre John Adams y Thomas Jefferson

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el republicano destacó el episodio mientras se preparan los festejos por los 250 años de la independencia estadounidense.

El recuerdo de DeSantis sobre dos fundadores estadounidenses que fallecieron el mismo día X @RonDeSantis

En su publicación, el gobernador recordó que ambos líderes fueron rivales políticos durante gran parte de sus carreras, aunque con el paso del tiempo lograron reconstruir su relación mediante una extensa correspondencia.

“A medida que nos preparamos para el 250.º aniversario de mañana, vale la pena recordar el 50º aniversario de la independencia estadounidense, en 1826”, escribió DeSantis.

Luego agregó: “John Adams y Thomas Jefferson habían sido amargos rivales políticos, pero más tarde desarrollaron una amistad a través del intercambio de cartas”.

El mandatario floridano también evocó las últimas horas de Adams. Según relató, el segundo presidente de EE.UU. pronunció una frase que quedó grabada en la historia: “Thomas Jefferson aún sobrevive”.

Sin embargo, DeSantis explicó que Jefferson había fallecido pocas horas antes, sin que Adams llegara a enterarse de la noticia. “Dos prominentes fundadores estadounidenses falleciendo ambos en el 50º aniversario de Estados Unidos. ¿Qué tan providencial es eso?”, concluyó.

4 de julio: qué hay en la parte de atrás de la Declaración de Independencia

Por qué la coincidencia histórica llama la atención dos siglos después en EE.UU.

White House Historical Association destaca que la muerte de John Adams y Thomas Jefferson el 4 de julio de 1826 es considerada uno de los episodios más simbólicos de la historia de EE.UU. Ambos fueron figuras centrales de la independencia estadounidense, firmaron la Declaración de Independencia y más tarde ocuparon la presidencia de ese país.

Además de haber colaborado durante los años fundacionales de la nación, atravesaron una intensa rivalidad política que marcó buena parte de la vida pública estadounidense a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.

Con el paso del tiempo, sin embargo, lograron recomponer su relación y mantuvieron una correspondencia que se extendió durante más de una década. Las cartas intercambiadas entre ambos son consideradas por historiadores una fuente esencial para comprender el pensamiento político de los primeros años de la república y la evolución de sus diferencias ideológicas, de acuerdo con registros históricos conservados por la Massachusetts Historical Society.

El día de la Independencia se festeja el 4 de julio en EE.UU. (AP Foto/Stephanie Scarbrough, Archivo) Stephanie Scarbrough - AP

Un episodio ligado a la independencia de Estados Unidos

Para muchos historiadores de la White House Historical Association, el hecho adquirió más que una dimensión simbólica porque involucró a dos de las figuras más influyentes del proceso independentista en una fecha central para la identidad nacional estadounidense.

La historia es recordada en numerosas ocasiones durante aniversarios patrios, actos oficiales y celebraciones vinculadas con la fundación de EE.UU.