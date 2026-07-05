Comida gratis en Florida desde el 6 de julio: calendario y dónde entregan bolsas de alimentos frescos
Los repartos son realizados por organizaciones en distintos puntos del Estado del Sol
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Las personas y familias que necesiten asistencia en Florida podrán obtener bolsas de alimentos frescos y comidas gratis en la semana del 6 al 10 de julio, sin necesidad de registrarse. En este período, las distribuciones las realizarán distintas organizaciones sin fines de lucro y es necesario conocer los cronogramas para acceder al beneficio.
Dónde entregan bolsas de alimentos frescos en Florida desde el 6 de julio
En el Estado del Sol, All Faiths Food Bank y Second Harvest Food Bank of Central Florida, parte de la red nacional de distribución de Feeding America, son dos de las organizaciones con más presencia en la distribución de comidas.
Creado en 1989, All Faiths Food Bank trabaja junto a organizaciones locales para acercar productos nutritivos a hogares con dificultades económicas. Su estructura también contempla iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad alimentaria de largo plazo y brindar apoyo a niños, adultos mayores, veteranos y personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
De acuerdo con la información publicada en el sitio web oficial, la entidad realizará repartos en las siguientes ubicaciones durante esta semana:
|Día
|Dirección
|Horario
Lunes 6
The Salvation Army Miami FP + SK, 1907 NW 38th St, Miami, FL
9.30 a 11.30 hs
Lunes 6
Morning Glory Christian Fellowship, 2742 Paul Avenue, Jacksonville, FL 32207
10 a 12 hs
Lunes 6
Helpful Citizens, 1817 Dean Road, Jacksonville, FL 32216
6.30 a 9 hs
Lunes 6
UCOM Urban Serv Inc., 3349 Saint Augustine Road, Jacksonville, FL 32207 (solo con cita)
9.30 a 12.30 hs
Martes 7
Miami Dade Community Services, 1901 SW 1st St, Miami, FL 33135
10 a 16 hs
Martes 7
The Salvation Army Miami FP + SK, 1907 NW 38th St, Miami, FL
9.30 a 11.30 hs
Martes 7
U Corner Pantry, 5520 University Blvd West, Jacksonville, FL 32216
10.30 a 11.30 hs
Miércoles 8
Miami Dade Community Services, 1901 SW 1st St, Miami, FL 33135
10 a 16 hs
Miércoles 8
Sunshine Community Group, 3990 West Flagler St, Miami, FL
10 a 13 hs
Miércoles 8
First Inter. Haitian Church, 5832 NE 2nd Ave, Miami, FL
13 a 14 hs
Jueves 9
The Salvation Army Miami FP + SK, 1907 NW 38th St, Miami, FL
9.30 a 11.30 hs
Jueves 9
Miami Dade Community Services, 1901 SW 1st St, Miami, FL 33135
10 a 16 hs
Jueves 9
Jewish Family and Community Services, 6261 Dupont Station Ct. E, Jacksonville, FL 32217
10 a 12 hs
Viernes 10
The Salvation Army Miami FP + SK, 1907 NW 38th St, Miami, FL
9.30 a 11.30 hs
Viernes 10
Morning Glory Christian Fellowship, 2742 Paul Avenue, Jacksonville, FL 32207
10 a 12 hs
Viernes 10
In the Word International; Inc., 925 Spearing Street, Jacksonville, FL 32206
10 a 12 hs
En el resto del mes, también se organizarán repartos en las siguientes direcciones, de acuerdo con el cronograma oficial:
|Día
|Dirección
|Horario
Lunes
Kaye Prox Food Bank, 8401 W Hillsborough Ave, Tampa, FL 33615
12.30 a 13.15 hs
Lunes
St. Luke AME, 2709 N 25th St, Tampa, FL 33605, 8 a 11 hs
8 a 11 hs
Lunes
EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave, Tampa, FL 33603
8.30 a 17 hs
Lunes
Metropolitan Ministries, 2301 N Tampa Street, Tampa, FL 33602
9 a 17 hs
Martes
College Hill Mennonite, 3506 Machado St, Tampa, FL
11 a 16 hs
Martes
Forward Christian Center Inc., 10934 Lem Turner Road, Jacksonville, FL 32218
10 a 12 hs
Martes
EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave, Tampa, FL 33603
8.30 a 17 hs
Miércoles
Metropolitan Community Church of Tampa, 408 E Cayuga St, Tampa, FL 33603, miércoles de 11 a 14 hs
11 a 14 hs
Miércoles
Kaye Prox Food Bank, 8401 W Hillsborough Ave, Tampa, FL 33615
12.30 a 13.15 hs
Miércoles
EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave, Tampa, FL 33603
8.30 a 17 hs
Jueves
Beyond the Walls Outreach Ministries, 320 Dundas Drive, Jacksonville, FL 32218
11 a 14 hs
Jueves
EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave, Tampa, FL 33603
8.30 a 17 hs
Jueves
Trinity Cafe, 2801 N. Nebraska Ave., Tampa, FL
11.30 a 12.30 hs
Viernes
Tampa Deliverance Ministry, 2102 E Columbus Dr, Tampa, FL 33605
10 a 12 hs
Viernes
Kaye Prox Food Bank, 8401 W Hillsborough Ave, Tampa, FL 33615
14.30 a 15.30 hs
Viernes
EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave, Tampa, FL 33603
8.30 a 17 hs
Repartos de comida gratis de Second Harvest y Feeding Tampa Bay en Florida desde el 6 de julio
La organización Second Harvest Food Bank of Central Florida coordina una red integrada por más de 800 socios distribuidos en los condados de Brevard, Lake, Marion, Orange, Osceola, Seminole y Volusia. Entre ellos figuran iglesias, refugios, escuelas, centros para adultos mayores, comedores y programas móviles que acercan víveres a distintos barrios.
Además de suministrar productos básicos, la organización desarrolla iniciativas vinculadas con nutrición, capacitación laboral y acceso a beneficios públicos. Según la institución, durante el último año logró proporcionar alimentos equivalentes a 82 millones de comidas en la región.
De acuerdo con su cronograma oficial, Second Harvest entregará alimentos gratis en las siguientes ubicaciones durante la semana:
|Día
|Dirección
|Horario
Lunes 6
Olive Branch Community Development Corporation, 2525 West Church Street, FL, 32805
13 a 15 hs
Lunes 6
One Heart for Women and Children, 2040 N. Rio Grand Ave., FL, 32804
12 a 15 hs
Lunes 6
4C Pine Hills, 2804 Belco Drive, FL, 32808
9 a 16 hs
Martes 7
Mt. Sinai Missionary Baptist Church, 5200 West South Street, FL, 32811
10 a 12 hs
Martes 7
Revelations II, 4305 Lennox Blvd, FL, 32811
10 a 14 hs
Martes 7
First Haitian Baptist Church, 4701 Lenox Blvd, FL, 32811
11 a 12 hs
Miércoles 8
International Harvest, 2740 Old Winter Garden Rd, FL, 32805
15 a 16 hs
Miércoles 8
St. Andrew Catholic Church, 801 Hastings Street, FL, 32808 (solo con cita previa)
9 a 17 hs
Miércoles 8
Pine Hills Community Church, 1305 North Pine Hills Road, FL, 32808
10 a 12 hs
Jueves 9
St. Andrew Catholic Church, 801 Hastings Street, FL, 32808 (solo con cita previa)
9 a 17 hs
Jueves 9
El Bethel Temple of Jesus at Orlando, 3000 Bruton Blvd, FL, 32805
15.30 a 16.30 hs
Viernes 10
Beracah SDA Church, 1517 Mercy Drive, FL, 32808
12 a 13 hs
Viernes 10
St. Andrew Catholic Church, 801 Hastings Street, FL, 32808 (solo con cita previa)
9 a 17 hs
Viernes 10
One Heart for Women and Children, 2040 N. Rio Grand Ave., FL, 32804
12 a 15 hs
Viernes 10
4C Pine Hills, 2804 Belco Drive, FL, 32808
9 a 16 hs
Viernes 10
Salvation Army / Food Pantry Orlando, 416 West Colonial Drive, FL, 32804
9 a 12 hs y 13 a 16 hs
La entidad recomienda comunicarse previamente con cada punto de atención para confirmar horarios, requisitos de acceso y disponibilidad de productos. Asimismo, algunas jornadas funcionan hasta agotar existencias, por lo que es importante llegar temprano a cada lugar.
Los cronogramas pueden registrar modificaciones puntuales en ciertas fechas según distintos factores.
Cómo encontrar comida gratis para niños en Florida durante el verano
Las familias que necesiten apoyo nutricional para menores durante el receso escolar pueden recurrir a Summer BreakSpot, una iniciativa que ofrece desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios sin costo para niños y adolescentes de hasta 18 años en distintos puntos del estado.
Para identificar un lugar cercano, se puede ingresar al buscador oficial e introducir una dirección, una localidad o un código postal. Con estos datos, la plataforma exhibe las opciones disponibles en el área seleccionada por el usuario.
La iniciativa funciona a través de escuelas, bibliotecas, parques y espacios comunitarios habilitados para brindar este beneficio. Cada ubicación cuenta con sus propios días y franjas horarias de atención.
Quienes requieran orientación adicional pueden comunicarse con la línea 211, donde recibirán asistencia para identificar las alternativas más próximas según su lugar de residencia.
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