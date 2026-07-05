Comida gratis en Florida desde el 6 de julio: calendario y dónde entregan bolsas de alimentos frescos

Las personas y familias que necesiten asistencia en Florida podrán obtener bolsas de alimentos frescos y comidas gratis en la semana del 6 al 10 de julio, sin necesidad de registrarse. En este período, las distribuciones las realizarán distintas organizaciones sin fines de lucro y es necesario conocer los cronogramas para acceder al beneficio.

Dónde entregan bolsas de alimentos frescos en Florida desde el 6 de julio

En el Estado del Sol, All Faiths Food Bank y Second Harvest Food Bank of Central Florida, parte de la red nacional de distribución de Feeding America, son dos de las organizaciones con más presencia en la distribución de comidas.

Las organizaciones que distribuyen alimentos en Florida son parte de la red nacional de Feeding America Second Harvest Food Bank

Creado en 1989, All Faiths Food Bank trabaja junto a organizaciones locales para acercar productos nutritivos a hogares con dificultades económicas. Su estructura también contempla iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad alimentaria de largo plazo y brindar apoyo a niños, adultos mayores, veteranos y personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

De acuerdo con la información publicada en el sitio web oficial, la entidad realizará repartos en las siguientes ubicaciones durante esta semana:

Día Dirección Horario Lunes 6 The Salvation Army Miami FP + SK, 1907 NW 38th St, Miami, FL 9.30 a 11.30 hs Lunes 6 Morning Glory Christian Fellowship, 2742 Paul Avenue, Jacksonville, FL 32207 10 a 12 hs Lunes 6 Helpful Citizens, 1817 Dean Road, Jacksonville, FL 32216 6.30 a 9 hs Lunes 6 UCOM Urban Serv Inc., 3349 Saint Augustine Road, Jacksonville, FL 32207 (solo con cita) 9.30 a 12.30 hs Martes 7 Miami Dade Community Services, 1901 SW 1st St, Miami, FL 33135 10 a 16 hs Martes 7 The Salvation Army Miami FP + SK, 1907 NW 38th St, Miami, FL 9.30 a 11.30 hs Martes 7 U Corner Pantry, 5520 University Blvd West, Jacksonville, FL 32216 10.30 a 11.30 hs Miércoles 8 Miami Dade Community Services, 1901 SW 1st St, Miami, FL 33135 10 a 16 hs Miércoles 8 Sunshine Community Group, 3990 West Flagler St, Miami, FL 10 a 13 hs Miércoles 8 First Inter. Haitian Church, 5832 NE 2nd Ave, Miami, FL 13 a 14 hs Jueves 9 The Salvation Army Miami FP + SK, 1907 NW 38th St, Miami, FL 9.30 a 11.30 hs Jueves 9 Miami Dade Community Services, 1901 SW 1st St, Miami, FL 33135 10 a 16 hs Jueves 9 Jewish Family and Community Services, 6261 Dupont Station Ct. E, Jacksonville, FL 32217 10 a 12 hs Viernes 10 The Salvation Army Miami FP + SK, 1907 NW 38th St, Miami, FL 9.30 a 11.30 hs Viernes 10 Morning Glory Christian Fellowship, 2742 Paul Avenue, Jacksonville, FL 32207 10 a 12 hs Viernes 10 In the Word International; Inc., 925 Spearing Street, Jacksonville, FL 32206 10 a 12 hs

En el resto del mes, también se organizarán repartos en las siguientes direcciones, de acuerdo con el cronograma oficial:

Día Dirección Horario Lunes Kaye Prox Food Bank, 8401 W Hillsborough Ave, Tampa, FL 33615 12.30 a 13.15 hs Lunes St. Luke AME, 2709 N 25th St, Tampa, FL 33605, 8 a 11 hs 8 a 11 hs Lunes EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave, Tampa, FL 33603 8.30 a 17 hs Lunes Metropolitan Ministries, 2301 N Tampa Street, Tampa, FL 33602 9 a 17 hs Martes College Hill Mennonite, 3506 Machado St, Tampa, FL 11 a 16 hs Martes Forward Christian Center Inc., 10934 Lem Turner Road, Jacksonville, FL 32218 10 a 12 hs Martes EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave, Tampa, FL 33603 8.30 a 17 hs Miércoles Metropolitan Community Church of Tampa, 408 E Cayuga St, Tampa, FL 33603, miércoles de 11 a 14 hs 11 a 14 hs Miércoles Kaye Prox Food Bank, 8401 W Hillsborough Ave, Tampa, FL 33615 12.30 a 13.15 hs Miércoles EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave, Tampa, FL 33603 8.30 a 17 hs Jueves Beyond the Walls Outreach Ministries, 320 Dundas Drive, Jacksonville, FL 32218 11 a 14 hs Jueves EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave, Tampa, FL 33603 8.30 a 17 hs Jueves Trinity Cafe, 2801 N. Nebraska Ave., Tampa, FL 11.30 a 12.30 hs Viernes Tampa Deliverance Ministry, 2102 E Columbus Dr, Tampa, FL 33605 10 a 12 hs Viernes Kaye Prox Food Bank, 8401 W Hillsborough Ave, Tampa, FL 33615 14.30 a 15.30 hs Viernes EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave, Tampa, FL 33603 8.30 a 17 hs

Repartos de comida gratis de Second Harvest y Feeding Tampa Bay en Florida desde el 6 de julio

La organización Second Harvest Food Bank of Central Florida coordina una red integrada por más de 800 socios distribuidos en los condados de Brevard, Lake, Marion, Orange, Osceola, Seminole y Volusia. Entre ellos figuran iglesias, refugios, escuelas, centros para adultos mayores, comedores y programas móviles que acercan víveres a distintos barrios.

Además de suministrar productos básicos, la organización desarrolla iniciativas vinculadas con nutrición, capacitación laboral y acceso a beneficios públicos. Según la institución, durante el último año logró proporcionar alimentos equivalentes a 82 millones de comidas en la región.

Según la organización, para acceder a algunas distribuciones de alimentos en Florida es necesario solicitar una cita NTFB

De acuerdo con su cronograma oficial, Second Harvest entregará alimentos gratis en las siguientes ubicaciones durante la semana:

Día Dirección Horario Lunes 6 Olive Branch Community Development Corporation, 2525 West Church Street, FL, 32805 13 a 15 hs Lunes 6 One Heart for Women and Children, 2040 N. Rio Grand Ave., FL, 32804 12 a 15 hs Lunes 6 4C Pine Hills, 2804 Belco Drive, FL, 32808 9 a 16 hs Martes 7 Mt. Sinai Missionary Baptist Church, 5200 West South Street, FL, 32811 10 a 12 hs Martes 7 Revelations II, 4305 Lennox Blvd, FL, 32811 10 a 14 hs Martes 7 First Haitian Baptist Church, 4701 Lenox Blvd, FL, 32811 11 a 12 hs Miércoles 8 International Harvest, 2740 Old Winter Garden Rd, FL, 32805 15 a 16 hs Miércoles 8 St. Andrew Catholic Church, 801 Hastings Street, FL, 32808 (solo con cita previa) 9 a 17 hs Miércoles 8 Pine Hills Community Church, 1305 North Pine Hills Road, FL, 32808 10 a 12 hs Jueves 9 St. Andrew Catholic Church, 801 Hastings Street, FL, 32808 (solo con cita previa) 9 a 17 hs Jueves 9 El Bethel Temple of Jesus at Orlando, 3000 Bruton Blvd, FL, 32805 15.30 a 16.30 hs Viernes 10 Beracah SDA Church, 1517 Mercy Drive, FL, 32808 12 a 13 hs Viernes 10 St. Andrew Catholic Church, 801 Hastings Street, FL, 32808 (solo con cita previa) 9 a 17 hs Viernes 10 One Heart for Women and Children, 2040 N. Rio Grand Ave., FL, 32804 12 a 15 hs Viernes 10 4C Pine Hills, 2804 Belco Drive, FL, 32808 9 a 16 hs Viernes 10 Salvation Army / Food Pantry Orlando, 416 West Colonial Drive, FL, 32804 9 a 12 hs y 13 a 16 hs

La entidad recomienda comunicarse previamente con cada punto de atención para confirmar horarios, requisitos de acceso y disponibilidad de productos. Asimismo, algunas jornadas funcionan hasta agotar existencias, por lo que es importante llegar temprano a cada lugar.

Los cronogramas pueden registrar modificaciones puntuales en ciertas fechas según distintos factores.

Cómo encontrar comida gratis para niños en Florida durante el verano

Las familias que necesiten apoyo nutricional para menores durante el receso escolar pueden recurrir a Summer BreakSpot, una iniciativa que ofrece desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios sin costo para niños y adolescentes de hasta 18 años en distintos puntos del estado.

Para identificar un lugar cercano, se puede ingresar al buscador oficial e introducir una dirección, una localidad o un código postal. Con estos datos, la plataforma exhibe las opciones disponibles en el área seleccionada por el usuario.

La iniciativa funciona a través de escuelas, bibliotecas, parques y espacios comunitarios habilitados para brindar este beneficio. Cada ubicación cuenta con sus propios días y franjas horarias de atención.

Quienes requieran orientación adicional pueden comunicarse con la línea 211, donde recibirán asistencia para identificar las alternativas más próximas según su lugar de residencia.