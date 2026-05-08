Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 83 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado seguido de probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado seguido de probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 6 a 9 mph, Sur

: 6 a 9 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 20%

: 20% Pronóstico: mayormente soleado seguido de probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Miami, Florida

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado seguido de probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.