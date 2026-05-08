Subvenciones para empresas familiares en Miami: cómo recibir US$5000 para un emprendimiento

El presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade, Anthony Rodriguez, anunció el Programa de Subvenciones para Pequeñas Empresas Familiares en Miami, que permite acceder a hasta 5000 dólares por comercio para gastos operativos, en colaboración con la Asociación de Vecinos (NANA, por sus siglas en inglés).

Quiénes pueden acceder a las subvenciones para empresas familiares en Miami

El programa está dirigido exclusivamente a pequeñas empresas ubicadas dentro del Distrito 10 de Miami-Dade. Para participar, los emprendimientos deben contar con al menos un año de funcionamiento y operar con fines de lucro, explicaron las autoridades en el sitio oficial.

Entre los requisitos del programa de Miami, se exige contar con dirección física válida y registros activos a nivel local y estatal Magnific

Además, se exige una dirección física válida. No se aceptan datos de apartado postal para el envío, pero sí pueden postularse los negocios que operan desde una vivienda particular.

De igual modo, para la iniciativa en esta zona de Florida es obligatorio que el emprendimiento tenga registros vigentes a nivel de condado, ciudad y estado.

El procedimiento para solicitar los US$5000 para empresas en Miami

Los interesados pueden obtener los formularios para realizar las solicitudes del 4 al 15 de mayo en la Oficina del Distrito del Comisionado Anthony Rodriguez, ubicada en 7146 SW 117th Ave., Miami, FL 33183, o en línea en la página web.

Luego, deberán presentar la documentación completa en un sobre cerrado en esa misma sede. El período de entrega de la postulación será del 18 al 29 de mayo, de 9 a 15 hs (hora local).

La oficina permanecerá cerrada los días 8 y 25 de mayo y no se aceptarán presentaciones fuera de plazo bajo ningún término, según aclararon las autoridades.

El jueves 7 de mayo a las 10 hs se realizará un taller informativo presencial en el auditorio del segundo piso de la Biblioteca Regional de Westchester, ubicada en 9445 SW 24th St., Miami, FL 33165. Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con Trina Kancey, de la NANA, al 305-456-6383.

Qué información solicitan las autoridades de Miami-Dade para el beneficio de US$5000

El formulario requiere completar datos básicos del negocio. Se debe indicar el nombre comercial, el registrado en Sunbiz y, si corresponde, el nombre bajo el que opera (DBA, por sus siglas en inglés).

Como parte del trámite, las autoridades también solicitan dirección, teléfono, correo electrónico y tipo de actividad.

Además, se requiere consignar los datos del propietario, presidente o miembro gerente, incluidos su dirección particular y número de contacto. La planilla pide especificar el monto de financiamiento solicitado.

Los formularios se retiran entre el 4 y el 15 de mayo y deben presentarse en sobre cerrado dentro del plazo oficial Magnific

El documento incluye un apartado sobre el personal actual. Allí se pide informar la cantidad de empleados a tiempo completo y parcial, junto con detalles como nombre, fecha de contratación, cargo, tipo de jornada, raza y etnia, según las categorías establecidas.

También es necesario brindar información sobre el funcionamiento del local, como el tiempo de actividad, horarios de operación y si recibió financiamiento previo del mismo programa. A su vez, se consulta si el titular o socios trabajan en el condado de Miami-Dade y si la empresa se ubica en un espacio comercial.

Por último, la ficha requiere una descripción de la empresa y los bienes o servicios que ofrece, así como una explicación sobre el uso previsto de los fondos en caso de resultar adjudicatario. La iniciativa en Miami permite utilizar los recursos en gastos vinculados a la actividad comercial como:

Compra de equipos, suministros e inventario.

Seguro de responsabilidad civil comercial.

Sistemas de seguridad, publicidad, marketing.

Reformas pequeñas.

Salarios.

Alquiler o hipoteca.