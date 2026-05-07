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Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del jueves 7 de mayo

Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

Así estará el clima hoy en Florida
Así estará el clima hoy en Florida

Así estará el clima hoy en Florida

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advierte sobre un aumento considerable de las temperaturas en Florida para el próximo fin de semana. El termómetro alcanzará máximas de 95°F (35°C) y mínimas de 72°F (22°C) este jueves 7 de mayo en el centro del estado.

Se espera una jornada calurosa en muchas zonas de Florida
Se espera una jornada calurosa en muchas zonas de FloridaFreepick

Además, destaca la persistencia de una sequía extrema en las zonas del interior y el oeste del estado. Por el contrario, las regiones costeras de Broward y Miami-Dade mantienen niveles de humedad más estables bajo condiciones normales para la temporada.

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