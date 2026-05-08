El FBI ingresó a un concesionario de autos de Miami y se llevó un Nissan, un BMW y un Tesla: lo que se sabe

El pasado miércoles 6 de mayo en Miami, el FBI desplegó un operativo en el concesionario y taller Cube Motors. El local recibió la visita de un grupo de agentes por la mañana, quienes, según reportaron los testigos, incautaron varios vehículos, entre ellos un Nissan, un BMW y un Tesla.

El ingreso del FBI a un concesionario de Miami

Local 10 News dio a conocer que el despliegue de los efectivos del FBI en Cube Motors comenzó aproximadamente a las 6.10 hs. Los trabajadores de un gimnasio ubicado junto al concesionario indicaron que los agentes llegaron al lugar y se anunciaron.

A pesar de la movilización de patrullas y personal en el área, las actividades en el gimnasio no tuvieron interrupciones. De acuerdo con Univision, el operativo contó con la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el National Insurance Crime Bureau (NICB).

El operativo también incluyó a integrantes de la oficina del sheriff del condado de Miami-Dade. Durante el desarrollo de las tareas, los agentes permanecieron en su mayoría en el interior de la cerca que delimita el terreno de Cube Motors. Según Local 10 News, un perro de la unidad K-9 realizó labores de búsqueda de rastros a lo largo de la línea de la valla del establecimiento.

El decomiso de varios vehículos por parte del FBI

El personal de las agencias federales llevó a cabo una revisión exhaustiva de los vehículos del concesionario. Los agentes rodearon los autos, tomaron fotografías de las unidades y realizaron la verificación de los números de identificación del vehículo (VIN).

El FBI se llevó tres coches de un concesionario en medio de un operativo matutino en Miami AP Foto/Jacquelyn Martin

Como parte del proceso de selección de las unidades para su traslado, los oficiales colocaron una marca con la letra “X” en las ventanas de algunos autos. El operativo resultó en la incautación de algunas unidades que se encontraban en el sitio.

Un Nissan, un BMW y un Tesla formaron parte del grupo de vehículos que las grúas retiraron del concesionario. Hasta el momento, las autoridades no proporcionaron datos oficiales sobre el destino de las unidades incautadas ni sobre los cargos que motivaron su confiscación.

Testimonios en el concesionario de Miami, tras el paso del FBI

Durante el operativo autorizado por un tribunal, los agentes hablaron con las personas en el establecimiento. Telemundo 51 indicó que las imágenes del sitio permitieron observar a un hombre con las manos en alto frente a los oficiales, así como a varios esposados. Sin embargo, las agencias involucradas no confirmaron arrestos hasta el momento.

Además de llevarse autos, el FBI detuvo personas en el establecimiento Archivo

El FBI brindó una postura limitada sobre el motivo de la incursión en Cube Motors. El portavoz de la oficina, James Marshall, confirmó que la agencia realizaba una actividad de aplicación de la ley en esa ubicación. Además, manifestó que la presencia de los agentes estaba autorizada por un tribunal, sin brindar más detalles.