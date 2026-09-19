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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre
Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre Gautier Salles Unsplash

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 74%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Miami

  • Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 74%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El sábado 19 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 74%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 74%.

El domingo 20 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 83%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El lunes 21 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 77%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 92%.

El martes 22 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 83%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 88%.

El miércoles 23 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 89%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 78%.

El jueves 24 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 84%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El viernes 25 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 77%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 77%.
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