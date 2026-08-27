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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el jueves 27 de agosto la temperatura rondará entre 84 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 49%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 49%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida
El jueves 27 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
- A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
El viernes 28 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
El sábado 29 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 63%.
El domingo 30 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 59%.
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 60%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 61%.
El miércoles 2 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 57%.
LA NACION
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