Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de abril

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el martes 28 de abril la temperatura rondará entre 74 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 12 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 8 a 12 mph, Noreste

: 8 a 12 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El martes 28 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 29 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 30 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 1 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.