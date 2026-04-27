Nueva regla para placas en Florida hoy: qué está permitido y qué está prohibido rumbo a mayo 2026

Florida pondrá en marcha desde este año una actualización importante en las normas sobre placas vehiculares que busca terminar con una de las mayores confusiones entre conductores: el uso de marcos decorativos en las matrículas. La ley SB 488, firmada por el gobernador Ron DeSantis, redefine qué está permitido y qué no.

Qué cambia con la ley SB 488 sobre los marcos de placas en Florida

Según explicó Click Orlando, esta nueva legislación retoma y ajusta una norma ya aprobada que prohibía alterar las placas de matrícula. Esa ley anterior establecía restricciones estrictas sobre cualquier modificación que afectara la identificación del vehículo, entre ellos cambios físicos y elementos que dificultaran la lectura.

La nueva normativa responde a incidentes previos donde conductores fueron procesados por marcos que, aunque no ocultaban la matrícula, eran considerados "dispositivos de ocultamiento" por algunas autoridades Flhsmv

Entre las acciones prohibidas se encontraban mutilar o dañar una placa registrada, modificar su color original, aplicar materiales reflectantes, aerosoles, coberturas o cualquier otro elemento que impidiera su correcta visibilidad. También estaba vetado instalar dispositivos iluminados que pudieran impedir que una persona leyera correctamente la matrícula.

El problema surgió porque la norma de 2025 también prohibía poseer un “dispositivo para ocultar matrículas”, lo que generó interpretaciones confusas entre conductores y autoridades.

Muchas personas entendieron que incluso un simple marco decorativo podía convertirse en una infracción si cubría parte superior o inferior de la placa, aunque no ocultara datos esenciales.

Esa confusión llegó a provocar arrestos en algunos casos, lo que obligó al estado a aclarar públicamente el alcance real de la ley. Ahora, con la SB 488, el texto legal deja establecido de forma expresa que tener un marco de matrícula no es ilegal, siempre que no se oculten los datos de identificación.

Lo que sí se puede hacer en Florida con las placas vehiculares

El texto de la ley establece que los conductores sí podrán utilizar marcos decorativos o bordes en sus placas sin que eso represente automáticamente una infracción. Esta modificación elimina el temor de miles de automovilistas que utilizaban estos accesorios por motivos estéticos o promocionales, como concesionarios o universidades.

El punto central de la legislación es que tanto los números como las letras de la placa deben permanecer completamente visibles Freepik

Lo que sí está permitido:

Marcos decorativos alrededor de la matrícula

Bordes personalizados que no interfieran con la lectura

Accesorios que no cubran la designación alfanumérica

Elementos que no tapen la calcomanía de validación ubicada en la esquina superior derecha

El texto de la ley remarca que el punto central no es la existencia del marco, sino la visibilidad completa de la información oficial de la placa. Esto significa que si el número de matrícula, las letras identificatorias o la calcomanía de validación se notan, el conductor no comete ninguna falta.

Lo que sigue prohibido y puede generar multas en Florida

Aunque la nueva ley flexibiliza el uso de marcos decorativos, mantiene sanciones severas para quienes intenten ocultar o manipular deliberadamente la matrícula.

El texto de la ley señala que continúa prohibido:

Aplicar sustancias sobre la placa

Usar materiales reflectantes

Colocar sprays o recubrimientos

Instalar cubiertas que dificulten la detección

Incorporar dispositivos iluminados para impedir la lectura

Utilizar mecanismos manuales, electrónicos o mecánicos diseñados para ocultar la matrícula

También sigue expresamente prohibido tapar la calcomanía de validación ubicada en la parte superior derecha, un detalle que las autoridades consideran clave para la identificación legal del vehículo.

Si una persona incumple estas disposiciones de forma intencional, puede enfrentar un delito menor de segundo grado. La sanción económica puede llegar hasta los US$500, además de las consecuencias judiciales correspondientes según los Estatutos de Florida.

La legislación también mantiene la prohibición sobre los llamados “dispositivos para ocultar matrículas”, diseñados específicamente para impedir que cámaras, lectores automáticos o agentes puedan registrar correctamente los datos del vehículo.