¿Campaña de desnaturalización masiva de Trump?: un informe revela su impacto en Miami

La administración de Donald Trump puso en marcha un esfuerzo coordinado para incrementar los casos de desnaturalización en Estados Unidos. Este endurecimiento de las políticas migratorias tiene a Miami como uno de los principales centros, donde las autoridades federales comenzaron a revisar procesos de ciudadanía que antes se consideraban definitivos.

Por qué el DOJ aumentó los casos para revocar ciudadanía en Estados Unidos

Según una investigación publicada por Miami Herald, los fiscales federales en la ciudad iniciaron procesos para retirar la ciudadanía a al menos cuatro personas en lo que va del año.

Aunque la cifra parece baja, marca un cambio con el promedio histórico nacional y responde a un memorando del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) emitido en junio de 2025, que estableció como prioridad la revocación de la ciudadanía para quienes hayan cometido irregularidades o delitos.

De acuerdo con el Herald, históricamente, perder la ciudadanía estadounidense era inusual. Entre 1990 y 2017, el Departamento de Justicia perseguía un promedio de apenas 11 casos por año en todo EE.UU..

“Ante este escenario, la noticia de que en solo cuatro meses se hayan registrado cuatro casos en Miami evidencia una aceleración en la aplicación de estas medidas bajo las nuevas medidas de la Casa Blanca“, remarcan los expertos.

Recientemente, el diario The New York Times informó que el DOJ asigna 384 casos adicionales de desnaturalización a las oficinas de los fiscales federales en todo el país norteamericano.

Aunque el organismo no precisó cuántos de esos expedientes corresponden al distrito del sur de Florida, la región está bajo alerta debido a que más de la mitad de su población nació en el extranjero y podría verse afectada por procesos judiciales impulsados por el gobierno federal.

La revocación de la naturalización a veces se denomina "desnaturalización" Imagen modificada por IA de Freepik - Imagen modificada por IA de Freepik

Los casos de desnaturalización que ya avanzan en Miami

Entre los procesos iniciados este año en Miami destaca el de Philippe Bien-Aime, exalcalde de la ciudad de North Miami. El gobierno federal lo acusa de haber falseado su identidad, sus matrimonios y documentos gubernamentales para obtener la ciudadanía hace tres décadas.

Otros casos incluyen a un hombre nacido en Perú, registrado como delincuente sexual, a quien se acusa de mentir en su solicitud original. También figura otro ciudadano de origen peruano procesado por no informar su servicio militar y una mujer de origen cubano que perdió su ciudadanía tras una condena por fraude al sistema de salud en 2019.

Expertos alertan sobre el impacto de la ofensiva del DOJ contra ciudadanos naturalizados

Especialistas legales aseguran que una desnaturalización masiva es difícil de ejecutar por la complejidad técnica de los juicios. “El ciudadano promedio no está bajo una amenaza seria, ya que el estándar legal para quitar la ciudadanía es muy alto y el proceso es sumamente costoso para el Estado”, dijo David Bier, director de Estudios de Inmigración del Instituto Cato, a Miami Herald.

El memorando del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) emitido en junio de 2025, estableció como prioridad la revocación de la ciudadanía para quienes hayan cometido irregularidades o delitos (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) Julia Demaree Nikhinson - AP

Sin embargo, advirtió que el objetivo de la administración podría ser principalmente psicológico. “Quieren que exista la percepción de que esto es una gran amenaza. Les gusta la siembra de miedo para que la gente tema ser arrestada o desnaturalizada en cualquier momento”, señaló.